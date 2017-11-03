Суперполезный яблочный уксус

Этот уникальный продукт является незаменимым средством для ухода кожей и волосами. Ниже мы будем говорить о том, какие косметические средства можно приготовить из яблочного уксуса.Если у вас жирная кожа, то воспользуйтесь такой маской.Для ее приготовления вам потребуется одну четвертую часть огурца очистить и размять до состояния кашицы, после этого, перемешайте огурец с одним яичным желтком, одной чайной ложкой яблочного уксуса и тремя столовыми ложками оливкового масла.Полученную массу следует нанести на кожу лица и шеи и оставить на полчаса.По истечении этого времени смойте маску теплой водой.Хорош яблочный уксус и для омоложения кожи.Для начала просто умойтесь теплой водой с привычным очищающим средством для лица, после чего сделайте теплый компресс, подержав его три-пять минут.Когда с этим будет покончено, возьмите льняную салфетку, смоченную теплым раствором яблочного уксуса (1/4 чашки яблочного уксуса на пол-литра воды), и наложите ее на лицо.Поверх салфетки лицо необходимо укрыть махровым полотенцем. Оставьте салфетку на лице на пять минут, а по истечении этого времени снимите ее и умойтесь теплой водой без использования мыла.После умывания лицо рекомендовано помассировать жестким полотенцем.Такая процедура очистит вашу кожу от ороговевших частиц, а, кроме того, она стимулируют процесс регенерации клеток.Если у вас потрескалась кожа на руках, то воспользуйтесь следующим средством.Вымойте руки, после чего, смажьте их обычным кремом для рук, которые необходимо в пропорции один к одному смешать с яблочным уксусом.Для того чтобы ваши волосы были мягкими, пышными, а также для того чтобы смыть остатки шампуня, полезно ополаскивать волосы после мытья раствором яблочного уксуса.Для приготовления этого раствора вам потребуется смешать три стакана воды и 1/3 часть стакана яблочного уксуса.Следует также отметить, что если яблочный уксус смешать с розмарином, то вы сможете придать темным волосам блеск.А вот для осветления и укрепления волос рекомендовано в яблочный уксус добавлять ромашку.Если вас мучает зуд кожи головы и перхоть, то и тут вас выручит яблочный уксус.Приготовьте смесь из одной - двух чайных ложек яблочного уксуса и одной столовой ложки воды.Окунайте расческу в данный раствор и расчесывайте ею волосы до тех пор, пока они не станут влажными.Этот же рецепт отлично подходит и для тех, кто страдает выпадением волос.Тем, кто желает избавить от перхоти, необходимо нанести на кожу головы подогретый яблочный уксус и укутать волосы полиэтиленовой пленкой и махровым полотенцем. Оставьте средство на час, а по истечении этого времени смойте с помощью шампуня.Используйте яблочный уксус и как средство профилактики от варикозного расширения вен.Смочите хлопчатобумажную ткань яблочным уксусом, после чего, оберните этой тканью ноги в тех местах, где вены особенно выделяются.Поверх ткани нужно повязать махровое полотенце. Важно отметить, что данный компресс нужно держать не менее получаса, при этом подняв ноги как можно выше.