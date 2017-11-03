Врачи разгадали тайну бактерий, вызывающих кариес
Распространенное заболевание зубов — кариес — связано с деятельностью живущих в полости рта бактерий, которые преобразуют сахар в кислоту, разрушающую эмаль. Загадкой для науки оставалось то, как бактериям удавалось выживать в среде свободных ионов кальция, которые должны убивать микробы.
Ученые из университета Базеля (Швейцария) смогли раскрыть этот феномен. Выяснилось, что бактерии выработали специальный механизм защиты. Она обеспечивается за счет синтеза внеклеточных полисахаридов: длинноцепочечных молекул, сырьем для производства которых служат остатки сахара. Эти полисахариды связывают высвобождающийся из эмали зубов кальций, его токсическое действие нейтрализуется, а бактерии еще надежнее встраиваются в зубном налете. Кроме того полисахариды способствуют развитию кариеса тем, что связывают ионы кальция, которые больше не возвращаются в зубную эмаль.
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