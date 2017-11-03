Врачи разгадали тайну бактерий, вызывающих кариес

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Микробы используют кальций зубной эмали, чтобы еще лучше закрепиться в налете на зубах.Распространенное заболевание зубов — кариес — связано с деятельностью живущих в полости рта бактерий, которые преобразуют сахар в кислоту, разрушающую эмаль. Загадкой для науки оставалось то, как бактериям удавалось выживать в среде свободных ионов кальция, которые должны убивать микробы.Ученые из университета Базеля (Швейцария) смогли раскрыть этот феномен. Выяснилось, что бактерии выработали специальный механизм защиты. Она обеспечивается за счет синтеза внеклеточных полисахаридов: длинноцепочечных молекул, сырьем для производства которых служат остатки сахара. Эти полисахариды связывают высвобождающийся из эмали зубов кальций, его токсическое действие нейтрализуется, а бактерии еще надежнее встраиваются в зубном налете. Кроме того полисахариды способствуют развитию кариеса тем, что связывают ионы кальция, которые больше не возвращаются в зубную эмаль.