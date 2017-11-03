Ученые выяснили главные причины разводов
По мнению учёных, большинство разводов случается из-за несоответствия уровня напряжённости между супругами. Мужчины не замечают никаких проблем, в то время как женщины быстро становятся недовольны совместной жизнью.
Эксперты, которые проводили анализ 355 супружеских пар в течение 16 лет, подчёркивают, что на начальных этапах семейной жизни мужья склонны слишком идеализировать свою супругу и их брак в целом. Девушки, как правило, выходят замуж уже с чётким представлением о супружеских буднях. Также отмечается, что именно женщины чаще и подают на развод.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий