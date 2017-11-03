Ученые выяснили главные причины разводов

Исследователи из университета Мичигана выяснили главные причины, из-за которых большинство супружеских пар подают на развод. Об этом сообщает портал Phys.org.По мнению учёных, большинство разводов случается из-за несоответствия уровня напряжённости между супругами. Мужчины не замечают никаких проблем, в то время как женщины быстро становятся недовольны совместной жизнью.Эксперты, которые проводили анализ 355 супружеских пар в течение 16 лет, подчёркивают, что на начальных этапах семейной жизни мужья склонны слишком идеализировать свою супругу и их брак в целом. Девушки, как правило, выходят замуж уже с чётким представлением о супружеских буднях. Также отмечается, что именно женщины чаще и подают на развод.