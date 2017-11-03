Как перейти на «зеленый» рацион: 8 советов

Веганство не просто тренд, который постепенно завоевывает весь мир, но и настоящая жизненная философия. Эта популярная система питания не только свод строгих правил, которые предполагают отказ от всех продуктов животного происхождения.Выбирая жизнь без мяса, веганы руководствуются, в первую очередь, этическими принципами, с которыми сложно поспорить. Все это подкрепляется заботой о собственном здоровье и доводами в пользу веганства по экологическим и экономическим причинам.Мы не знаем, когда и почему вы решили перейти на веганство. Но мы готовы поделиться главными советами, которые помогут существенно упростить переход на "зеленый" рацион и привыкнуть к новому образу жизни.Волна правильного, здорового питания захлестнула весь мир, и все больше людей начинают задумываться о том, что и зачем они едят. Наверняка одной из причин того, что вы решили стать веганом, стала забота о собственном здоровье.Сбалансированность и разнообразие приветствуются в любой диете, а в веганской они наиболее важны. Всего несколько простых шагов помогут любому человеку привыкнуть к правильному питанию, но вегану необходимо также помнить и о балансе всех компонентов, который заметно пошатнется с резким отказом от продуктов животного происхождения.Свободное ориентирование во всех пищевых добавках (будь то В12 или Омега-3), поиск разумных альтернатив, понимание и принятие принципов "зеленого" образа жизни, знание элементарных основ диетологии и умение как следует разбираться в ценности и составе продуктов — вот обязательные требование ко всем, кто решился кардинально изменить свои пищевые привычки.Мы уверены, что с переходом на "зеленый" режим вы станете гораздо реже ходить в кафе и рестораны, предпочитая полностью контролировать свое питание. А это значит, что вам нужно будет стать изобретательным в подборе блюд и готовить самостоятельно.Спешим вас удивить: несмотря на то, что интерес к готовке после отказа от мясных и молочных продуктов у вас поубавится, веганские блюда вы будете готовить с нарастающим удовольствием хотя бы потому, что это требует гораздо меньше времени и усилий.Очень многие веганы признаются, что только после перехода на новую диету они открыли в себе любовь к кулинарии, и это понятно, ведь "зеленая" кухня такая разнообразная, простая, практичная и в то же время изысканная!Первые упреки, которые вы услышите сразу же, как только перейдете на веганство, будут касаться недостатка белка в рационе. Самым назойливым критикам вы можете сразу же показать наш длинный список источников белка для вегетарианцев.Начинайте вводить в свой постоянный рацион главные веганские продукты: фасоль, нут, орехи и другие источники протеина растительного происхождения и всегда имейте их под рукой, чтобы ваше питание было максимально сбалансированным и полноценным.Веганство — это не только замена животного белка растительным. Теперь вам придется продумывать свой рацион тщательно, как никогда, ведь продукты животного происхождения прежде составляли основную часть нашего питания.И если переход на растительное молоко (рисовое, миндальное или соевое) кажется совсем простым, то, например, найти замену яйцам в выпечке — задачка не из легких. Читайте о 5 простых альтернативных способах печь свои любимые панкейки или пироги, не используя яйца.Если прежде вы могли положить в свою корзину любой полюбившийся вам товар даже не ознакомившись с его составом, то с переходом на веганскую диету первое время вы будете тратить на поход за продуктами гораздо больше времени.Эта полезная привычка поможет вам не только раз и навсегда исключить из рациона все блюда с ингредиентами животного происхождения, но и начать разбираться во всех пищевых добавках и уловках, на которые идут производители, чтобы скрыть нездоровый состав своей продукции.Однажды приготовив что-нибудь с помощью блендера, вы уже никогда не сможете представить свою жизнь без этой незаменимой для здорового питания техники. Колоссально экономя драгоценное время, с блендером вы сможете готовить супы, пюре, супы-пюре, соусы, смузи, спреды и вообще все, что вашей "зеленой" душе угодно.Если даже при наличии блендера вы все никак не придумаете, какое именно блюдо приготовить, держите полноценное меню на весь день: завтрак — нежные панкейки на миндальном молоке, перекус — банановый коктейль на кокосовой воде с корицей, обед — томатный суп-пюре, ужин — брускетта со свекольным соусом и авокадо.Веганство — настоящая философия, которая не ограничивается вашим холодильником. Для того, чтобы резкий переход на "зеленый" рацион проходил не только легко, но и с пользой, обязательно обратите внимание на окружающее пространство, в котором многое еще осталось "из прошлой жизни".Первыми шагами к "зеленому" образу жизни может стать минимизация количества мусора, который вы производите. Начинайте практиковать раздельный сбор, обзаведитесь большой текстильной сумкой для похода в продуктовый и старайтесь покупать еду в экоупаковках, полностью откажитесь от использования пластика.Замечательная идея тотального "озеленения" своей жизни — вырастить огород на кухне. Это не только оживит интерьер, но и поможет вам перестроится на совершенно иное мышление.Перемены — это совсем не страшно, если вы готовы подойти к ним творчески. Мы советуем всюду искать источники вдохновения, которые помогут не свернуть с выбранного пути. Наверняка вы уже видели (а если еще не успели — обязательно посмотрите) меняющие сознание документальные и художественные фильмы о современном производстве, например, "Земляне" (Earthlings), "Хочу меняться" (Hungry for Change) или "Вилки вместо ножей" (Forks over Knives).Впрочем, фильмы или книги не единственный вдохновляющий ресурс. KitchenMag ежедневно предлагает новые крутые блюда веганской диеты, которые вы можете готовить хоть каждый день. А еще мы предлагаем вам почерпнуть полезные идеи у вегетарианцев со стажем, которые рассказали нам, как им живется без мяса.