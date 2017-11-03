Врачи объяснили, из-за чего появляются круги под глазами

Названы пять основных причин.Темные круги под глазами способны могут расстроить любую из нас, ведь такой «дефект» отнюдь не придает красоты личику. А знаешь ли ты, что темные круги появляются не только от усталости, и достаточный отдых не всегда является спасением?Очень редко можно встретить молодую маму, которая бы хоть раз, да не сталкивалась с такой проблемой, как появление синяков под глазами. И хорошо, если подобное неприятное явление вызвано всего лишь ночным недосыпом из-за режущихся зубок или колик у крохи. Здесь достаточно переждать тяжелый период, хорошенько выспаться и отдохнуть. Но иногда это не спасает. Поэтому советуем тебе сначала выявить «виновника», который способствует появлению темных кругов под глазами и раз и навсегда от него избавиться.Если ты увлекаешься соленой едой, любишь устраивать «ночной дожор» перед сном, да и одной чашечки кофе в день тебе маловато, то будь готова к тому, что наутро у себя под глазами обнаружишь некрасивые отеки, припухлости и темные круги. Оказывается, кофеин и соль задерживают жидкость в организме. А если эти продукты попали в организм на ночь, то понятно, что выводятся они плохо. Кстати, кофеина много не только в кофе, но и в чае.Косметологи говорят, что для нашей кожи важно не только количество сна, но и его качество. И часто причиной ощущения усталости и недосыпа после ночного сна может стать неправильная поза. Если твоя любимая поза «лицом в подушку», без подушки или на животе часто приводит к застою жидкости в области лица, появлению припухлости и синевы под глазами. Чтобы избежать появления темных кругов под глазами, нужно спать на подушке, которая поддерживает голову во время сна чуть выше уровня твоего тела. И да, лучшей позой является сон на спине.Специалисты утверждают, что даже косметические средства могут стать причиной появления темных кругов под глазами. Таким образом проявляется аллергия на ту или иную косметику. Заметила, что после использования консилера, туши для ресниц, теней для глаз или тонального крема на коже вокруг глаз стали появляться покраснения, а сама кожа стала суховатой? Пора избавиться от косметики-«провокатора» темных кругов.Кожа под глазами очень нежная и любое воздействие может ее травмировать. Кроме того, сосуды под глазами тоже чувствительные и моментально расширяются, если глаз потереть. В итоге это приводит к тому, что кожа становится синеватой (ведь кожа очень тонкая, а сосуды находятся прямо под ней). Кстати, привычка тереть глаза также вызывает и появления морщин вокруг глаз. Избавляйся от нее.Если ты не можешь уснуть, прежде чем не просмотришь все новости от друзей в соцсетях, то не удивительною что на утро отражение в зеркале тебя не порадует. Длительное напряжение зрительных нервов привод к расширению сосудов под глазами – отсюда и неприятная синева под глазами утром.