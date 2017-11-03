Врачи назвали самые полезные виды спорта при климаксе

Медики рекомендуют женщинам не сидеть на месте.Все женщины после 45 и до 60 лет сталкиваются с таким явлением, как климакс. Каждая по-разному переносит это состояние - кто-то страдает от приливов и набора лишнего веса, а у кого-то постоянно плохое настроение и повышенная раздражительность. На практике, только единицам женщин по-настоящему везет и они переживают климакс без каких-либо проблем.Профессиональные медики рекомендуют в первую очередь консультироваться с ними и не заниматься "самолечением", которое чаще всего не приносит желаемых результатов.На приеме доктор может прописать женщине гормональные препараты, которые увеличат выработку женского полового гормона эстрогена и неприятные симптомы климакса отступят.Некоторым женщинам может понадобиться помощь опытного психотерапевта, который поможет ей принять свой возраст и все вытекающие из этого последствия, в том числе и климакс.На сегодняшний день медики могут даже пройти женщине курс лазеротерапии, при помощи него все признаки климакса исчезнут и перестанут расстраивать даму.Гинекологи советуют присмотреться к таким видам спорта, как: восточные танцы, пилатес, плавание, йога, скандинавская ходьба и так далее. Такие разновидности физнагрузок будут тренировать мышцы тазового дна, что улучшит самочувствие женщины при климаксе и избавит ее от неприятных симптомов.Желательно снизить количество потребляемых калорий и налегать на свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, соки, травяные отвары, рыбу и морепродукты, а иногда кушать белое нежирное мясо.