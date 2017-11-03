Как вылечить простуду с помощью чеснока: народные рецепты

Эффективность чеснока в борьбе с вирусными и простудными заболеваниями доказана огромным количеством людей.Чеснок имеет в своем составе секретное вещество под названием аллицин, которое собственно и помогает человеку при употреблении этого продукта быстро встать на ноги, излечившись от простуды или ОРВИ. Аллицин является мощным противовирусным ферментом, но получить его в большом количестве можно только измельчив чеснок и подождав около 15 минут, а не съедая головку целиком.Это средство быстро избавит от кашля и других симптомов простуды или респираторной инфекции. Смешайте чесночную кашицу с медом 1:1 так, чтобы у вас получилась целая столовая ложка и съедайте ее прямо перед сном. Сразу запейте стаканом теплой кипяченой воды. К утру вам заметно полегчает.Чайную ложку измельченного чеснока залить стаканом кипятка и поставить томиться на медленном огне в течение 5-10 минут. Снять с плиты и дать немного остыть. Принимать по столовой ложке два раза в день. Это средство можно использовать в качестве профилактики и лечения сезонных заболеваний.Вам понадобится по 1 ст.л сушеных мяты, ромашки и душицы, которые нужно будет залить кипятком и проварить 15 минут, затем добавить растолченные 2 зубчика чеснока и снять с плиты. Дышать паром над отваром в течение 10-20 минут. Этот рецепт будет полезен при заложенном носе, боли в горле и кашле.В качестве профилактики вирусных заболеваний и простуды чеснок рекомендуют ежедневно употреблять даже представители официальной медицины, потому как его специфический аромат и все тот же целебный аллицин в буквальном смысле слова не подпускают вирусы и болезнетворные микроорганизмы к организму человека.