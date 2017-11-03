Какая диета самая вредная
Теперь же диетологи решили пойти другим путем и выяснить, пищевые традиции каких стран являются наиболее вредными для здоровья человека, в частности, для сердечно-сосудистой системы. Для этого ученым пришлось обследовать более 16 тысяч человек из 52 стран, в том числе почти шесть тысяч человек, которые недавно перенесли инфаркт.
В ходе исследования ученые выделили три основных типа диеты: восточную, ту самую средиземноморскую, а также западную. Восточная содержала большое количество морепродуктов и риса, но в ней много разнообразных специй и пряностей, она довольно остра на вкус, нередки жареные блюда.
Средиземноморская содержит те же морепродукты, оливковое масло, и большое количество свежих овощей и фруктов. Западная диета содержит большое количество мяса, яиц, хлеба, соленостей и животных жиров.
По итогам исследования именно западная диета была названа причиной трети сердечных приступов и инфарктов, причем это не зависело от того, в какой стране проживали пациенты.
Главные причины – повышенное содержание соли и животных жиров в такой диете. Поваренная соль в больших количествах повышает давление, а жиры способствуют закупорке кровеносных сосудов холестерином.
«Это исследование показывает, что неважно, где ты живешь — в Болтоне или в Бомбее, что ты любишь больше — британскую, карибскую или азиатскую кухню. Самое главное — снизить до минимума потребление соли, жареных и жирных продуктов и увеличить количество потребляемых фруктов и овощей», — говорит Эллен Мэйсон, член Британского кардиологического фонда.
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