Последствия аборта для здоровья женщины!

Из уроков анатомии нам известно, что плод достаточно прочно закрепляется в матке, и для его удаления, следует применить определенную силу, что может стать причиной довольно серьезного кровотечения. Если же аборт производится вне стен стационара, то есть является криминальным, значительно увеличивается риск для жизни женщины. Ведь кровотечение является свидетельством того, что в матке остались остатки плодного яйца, или же произошло ее травмирование. Поэтому, в любом случае, прерывать беременность следует только в стационаре.В израненных стенках матки очень быстро могут распространиться микробы, тем более, что кровь является для них отличной питательной средой. Именно по этой причине, после перенесенного аборта, можно ожидать появления инфекционных заболеваний, в частности эндометрита.А, в случаях, когда аборт производился в домашних условиях, можно ожидать и сепсис, который представляет реальную угрозу жизни женщины. Но если заражение крови наступает в редких случаях, то эндометритом заканчивается практически 100% абортов.Усугубляет воспалительный процесс в матке ее плохая сокращаемость и ранний спазм ее шейки, что приводит к застою крови в полости матки. Так что, не стоит успокаиваться при отсутствии кровянистых выделений после аборта, так же как и при том, когда эти выделения через чур обильны. Поспешите на прием к врачу. В противном случае, запоздалой расплатой за аборт может стать бесплодие, которое является одним из последствий хронического эндометрита. А хронические болезни, как правило, не поддаются лечению.Всем известно, что при наступлении беременности, одновременно начинается и полная перестройка организма, особенно это касается нервной и гормональной систем. При резком прерывании беременности в этих системах наблюдается сбой нервного и гормонального плана, что не может пройти незаметно для всего организма в целом. В первую очередь, это сказывается на менструальном цикле и на работе яичников. Но, помимо самих яичников, происходит нарушение в работе таких важных органов, как щитовидная железа, надпочечники, гипофиз.На общем фоне могут развиваться серьезные заболевания, а также можно ожидать обострения тех "болячек", которые уже имели место быть.Любой женщине следует запомнить, что не может пройти ни один аборт, не оставив последствий, губительных для женского здоровья