Смертельный коктейль: алкоголь и лекарства

Некоторые лекарственные средства могут стать опасными при совместном их приеме с алкоголем, особенно пожилыми людьми. Предполагается, что с возрастом люди становятся более чувствительными к действию алкоголя, что проявляется, в частности, снижением критичности и времени реакции.

Также следует отметить, что алкогольные напитки могут ухудшать состояния, довольно распространенные среди людей пожилого возраста: например, высокое артериальное давление, язвы желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. Пожилым людям следует быть особенно осторожными, избегая потенциальных взаимодействий между принимаемыми лекарствами и алкоголем.

Например:
Аспирин сам по себе может приводить к кровотечениям из желудка и кишечника. Употребление алкоголя повышает этот риск.
Алкоголь может усугублять сонливость, вызванную применением медикаментов от простуды или аллергии.
Алкоголь, принимаемый совместно с определенными дозами парацетамола (ацетаминофена), повышает риск повреждений печени.
Некоторые медикаменты, в том числе сиропы от кашля и слабительные средства, уже содержат существенное количество алкоголя.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил medic в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь