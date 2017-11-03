Смертельный коктейль: алкоголь и лекарства
Также следует отметить, что алкогольные напитки могут ухудшать состояния, довольно распространенные среди людей пожилого возраста: например, высокое артериальное давление, язвы желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. Пожилым людям следует быть особенно осторожными, избегая потенциальных взаимодействий между принимаемыми лекарствами и алкоголем.
Например:
Аспирин сам по себе может приводить к кровотечениям из желудка и кишечника. Употребление алкоголя повышает этот риск.
Алкоголь может усугублять сонливость, вызванную применением медикаментов от простуды или аллергии.
Алкоголь, принимаемый совместно с определенными дозами парацетамола (ацетаминофена), повышает риск повреждений печени.
Некоторые медикаменты, в том числе сиропы от кашля и слабительные средства, уже содержат существенное количество алкоголя.
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