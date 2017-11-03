Тянет на соленое? Повышайте иммунитет!

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Итак, если в последнее время вам больше всего по вкусу:Нередко это сигнал пониженной кислотности желудка. Такое бывает при гастритах с недостаточной секреторной функцией, когда вырабатывается мало желудочного сока. Проверить это можно с помощью гастроскопии.Также пища с кислым вкусом обладает охлаждающими, вяжущими свойствами, помогает облегчить самочувствие при простудах и повышенной температуре, возбуждает аппетит.Если вы зверем набрасываетесь на соленые огурцы-помидоры и селедку, если пища все время кажется недосоленной, речь может идти об обострении застарелого воспаления или появлении нового очага инфекции в организме.Практика показывает, что чаще всего эти проблемы связаны с мочеполовой системой –циститом, простатитом, воспалением придатков и т. д.Также на соленое тянет при снижении иммунитета.Возможно, это сигнал интоксикации организма после не до конца вылеченной болезни или зашлакованности пищеварительной системы.Если часто хочется чего-нибудь с горьковатым вкусом, есть смысл устроить разгрузочные дни, заняться очищающими процедурами.Вероятно, вы работаете на износ и уже подсадили нервишки. Глюкоза активно участвует в выработке гормона стресса - адреналина. Потому при нервном и умственном перенапряжении сахар расходуется быстрее, и организм постоянно требует все новые порции.В такой ситуации побаловать себя сладеньким не грех. Но лучше не уплетать куски сдобных тортов (в них много тяжелых углеводов), а ограничиться шоколадом или пастилой.Блюдо кажется пресным, пока не опрокинете в него половину перечницы, а ноги сами ведут в мексиканский ресторан? Это может означать, что у вас «ленивый» желудок, он медленно переваривает пищу, ему для этого требуется стимул. А жгучие специи и пряности как раз стимулируют пищеварение.Также потребность в остреньком может сигнализировать о нарушении липидного обмена и увеличении количества «плохого» холестерина. Острая пища разжижает кровь, способствует выведению жиров, «чистит» сосуды. Но при этом раздражает слизистую. Так что не набрасывайтесь на чили на голодный желудок.Если вдруг нестерпимо захотелось отправить в рот горсть ягод черемухи или не можете спокойно пройти мимо хурмы, ваши защитные силы слабеют и срочно нуждаются в подпитке.Продукты с вяжущим вкусом способствуют делению клеток кожи (помогают заживлять раны), улучшению цвета лица. Помогают остановке кровотечений (например, при миомах), выводят мокроту при бронхо-легочных проблемах.Но вяжущая пища сгущает кровь - это может быть опасным для людей с повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию (при варикозе, гипертонии, некоторых сердечных заболеваниях).Потребность в такой пище нередко возникает при гастрите или язве желудка с повышенной кислотностью, запорах, а также проблемах с печенью и желчным пузырем.Пресная пища слабит, помогает снимать спастические боли, успокаивает желудок.Но вот если вся еда кажется вам пресной, безвкусной, то речь может идти о форме депрессии с нарушением вкусового восприятия.Иногда нарушения ощущения вкуса бывает при нарушениях головного мозга, когда задеты вкусовые нервные рецепторы.