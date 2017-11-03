Компонент сои может стать новым оружием против рака груди

Изофлавон генистеин, содержащийся в соевых продуктах, способен подавить развитие рака молочной железы, как выяснили ученые из Университета Аризоны.В частности, этот компомент защищает ген BRCA1, связанный с раком груди. BRCA1 – ген-супрессор опухолевого роста. В норме он поддерживает стабильность ДНК и предотвращает развитие генетических заболеваний, таких как рак. Если же работа этого гена нарушается, риск развития рака груди повышается. В некоторых случаях рак развивается из-за мутации BRCA1. Но чаще причиной рака является метилирование ДНК – модификация молекулы ДНК, не затрагивающая нуклеотидную последовательность.Вследствие метилирования ген BRCA1 перестает "читаться" и не может больше выполнять свою функцию. За этим стоит рецептор ароматических углеводородов (AhR). Когда ген BRCA1 не работает, раковые клетки получают возможность активно размножаться.Исследование показало, что генистин способен воздействовать на AhR. Специалисты надеются, что их открытие поможет разработать новые методы профилактики и лечения рака груди.