Диетологи объяснили, кому и почему нельзя есть груши

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Оказывается, этот сладкий фрукт полезен не всем.Груша является таким же популярным фруктом, как и яблоко. Она, правда, имеет совершенно иные форму, вкус и аромат, но при этом груши остаются такими же низкокалорийными и полезными.- улучшает работу кишечника за счет пектинов в своем составе;- снижает уровень холестерина;- насыщает кровь калием и заботится о сердце;- обладает мочегонным эффектом;- вмещает в себе фолиевую кислоту, участвующую в синтезе кровяных клеток;- борется с бактериями за счет антисептического свойства, обеспечиваемого арбутина.В мякоти груш есть микроскопические каменистые клетки, которые при попадании в желудок могут раздразнить слизистую и вызвать болевой эффект, а также послабление стула. Собственно поэтому гастроэнтерологи не рекомендуют больным с гастритом, колитом и язвой желудка налегать на груши, особенно в период обострения заболевания.По той же причине медики не советуют кушать груши тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника.Диабетикам запрещается употребление груш как свежих, так и сушеных, потому как они содержат много фруктозы. Если и есть груши, то только проконсультировавшись с врачом и выбрав кисло-сладкий сорт, в котором фруктозы меньше.Прежде чем набрасываться на сладкие и спелые груши, убедитесь, что вам можно их кушать, иначе спустя пару часов вы почувствуете боль в животе и другие неприятные симптомы несварения.