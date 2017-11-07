Остеохондроз: кто рискует заболеть и как уберечься

Медики поделились ценной информацией о распространенном заболевании позвоночника.Остеохондроз является довольно-таки распространенным заболеванием позвоночника среди людей. Все дело в том, что это заболевание развивается в результате неправильного или чрезмерного давления на позвоночник, чего выдержать он не в силах.В первую очередь стоит отметить людей, которые ведут малоподвижный сидячий образ жизни. Дополнительным фактором является факт того, что человек определенное количество времени находится в неизменном положении и ощущает при этом неудобство, дискомфорт. В этот момент в позвоночнике начинается воспалительный процесс, медленно перетекающий в одно из заболеваний, в зависимости от того, какой его отдел страдает.К слову, излишние силовые нагрузки тоже не приносят пользы позвоночнику, поэтому врачи рекомендуют соблюдать всегда меру - быть активным физически, но не гиперактивным.Ожирение и, наоборот, недостаточная масса тела тоже являются причинами остеохондроза.Сколиоз и другие формы искривления позвоночника могут стать причинами развития остеохондроза в зрелом возрасте.При тех или иных причинах нарушается кровообращение и ослабляется мышечная масса тела, за счет чего суставы, диски и позвоночный столб недополучают питательных веществ и "стройматериалов", которые необходимы для их нормального функционирования. Вот поэтому врачи утверждают, что курильщики тоже подвержены остеохондрозу, ведь в их кровь из-за никотина, смол и других токсинов не поступает кислород в нужном количестве, не говоря уже о других полезных веществах.Как уже стало понятно, физическая активность, поддержание веса на нормальном уровне, отказ от курения, своевременное лечение сколиоза и других заболеваний позвоночника могут позволить человеку оставаться здоровым и не жаловаться на боли в спине.Не забывайте и о правильном полноценном питании, которое оснащает лимфу полезными микроэлементами и доставляет ко всем органам и системам, в том числе и к позвоночнику, все самое необходимое, за счет чего он не деформируется и не доставляет никаких проблем.