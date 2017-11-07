Ешь, не то поседеешь!

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Вы знаете, почему в последнее время так часто седеют молодые? Вовсе не от стрессов на работе: нередко в седине виноваты диеты и вегетарианство!Однажды Канта спросили: "Какие женщины наиболее верны супругам – блондинки, брюнетки или шатенки?" "Седые", - ответил философ.А действительно, чем различаются дамы разной масти? Количеством окрашивающих пигментов. Именно они распоряжаются природным цветом волос. Таких пигментов несколько:- эумеланин (придает волосам темно-каштановый оттенок),- феомеланин (более светлый оттенок, сравнимый с цветом хны),- группа триохромов (отвечают за красно-рыжие пигменты),- оссимеланин (светлый оттенок).Сочетание их между собой определяет наш неповторимый цвет шевелюры. Более интенсивно седеют люди с темными волосами и кожей, да и седина у них заметнее. Белокурые седеют гораздо позже. Связано это с тем, что для поддержания темного цвета необходима более интенсивная реакция, а с возрастом ее темпы начинают быстро снижаться.Чем светлее шевелюра, тем дольше не потребуется краска для волос.Появление серебряных нитей в локонах запрограммировано генетически, говорит врач-трихолог, консультант нашего сайта Владислав Ткачев. После 30 лет, а то и раньше, пигментов вырабатывается все меньше. Если здоровый человек предрасположен к поседению, исправить или остановить процесс невозможно – до этого современная наука еще не доросла. Однако нередко случается, что появление "снега" в волосах никак не связано с тем, когда поседел ваш дедушка.Обычно волосы седеют не все сразу. Как правило, седина убеляет виски, переходит на макушку и потом постепенно распространяется на всю голову. Порой внезапное поседение может вызвать влияние тиреотропного гормона – например, при заболеваниях щитовидной железы. Как только работа щитовидки наладится, волосы снова приобретут нормальный цвет.Установлена связь поседения с анемией, заболеваниями нервной системы, деятельностью желез внутренней секреции, витаминной недостаточностью и длительным пребыванием на солнце. Вину за раннее поседение помимо наследственности возлагают на вирусные заболевания (герпес, стрептококковая инфекция) и аутоиммунные (пернициозная анемия, альбинизм).Очень часто раннее поседение вызывает дефицит железа в организме.Тогда волосы истончаются, выпадают и интенсивно седеют. Но если обеспечить организм достаточным количеством этого микроэлемента, они станут гуще и потемнеют.А самый распространенный сегодня случай – неожиданная седина из-за недостатка в организме белка тирозина. Он содержится в основном в продуктах животного происхождения, поэтому нередко седина подстерегает вегетерианцев и тех, кто худеет на низкокалорийной диете. При таком скудном рационе организму недостает тирозина и меди, которые участвуют в производстве окрашивающих пигментов. И вот дама, только-только сбросившая несколько килограммов, сталкивается с новой проблемой – начинает резко седеть. Чаще всего это случается с женщинами, набравшими вес во время беременности, а после родов похудевшими за короткий срок. В результате молодая мама становится "бабушкой" – теряет много волос, а оставшиеся седеют.Интересная особенность: если животные белки исключает из пищи человек среднего или пожилого возраста, когда обмен веществ идет медленнее, это никак не сказывается на цвете волос. Но если в вегетарианство переходят молодые люди, проблем с волосами не избежать.Конечно, если вы всего-навсего соблюдаете фитнес-диету (сокращаете потребление белков в дни тренировок), раннее поседение вам не грозит. Главное, чтобы в другие дни вы получали достаточно протеинов и питательных веществ. Волосы медленно реагируют на изменения в организме, поэтому ни кратковременные диеты, ни небольшие систематические стрессы на их состояние существенно не влияют. Опасны только серьезные длительные стрессы или чрезмерные увлечения диетами, вегетарианством и голоданием.К счастью, преждевременное поседение волос, вызванное медной и белковой недостаточностью, можно исправить. Главное – как только заметили ранние серебряные нити в волосах, поспешите к врачу. Уже общий анализ крови покажет, все ли в порядке с микроэлементами. Для более точной диагностики нужно проверить состав белков печени.Подобные случаи трудно объяснимы. Считается, что пигментированный волос не может мгновенно потерять цвет. Для того, чтобы волосы поседели, в организме должно произойти множество реакций, влияющих на синтез и обмен пигментов. Но некоторые специалисты считают, что седые волосы менее чувствительны к стрессу, чем пигментированные. Поэтому в случае запредельного напряжения, когда человек теряет много волос, у него выпадают именно пигментированные волосы, а седые, как более стойкие, остаются и становятся более заметными.