Ешь, не то поседеешь!
Седина не любит блондинок
Однажды Канта спросили: "Какие женщины наиболее верны супругам – блондинки, брюнетки или шатенки?" "Седые", - ответил философ.
А действительно, чем различаются дамы разной масти? Количеством окрашивающих пигментов. Именно они распоряжаются природным цветом волос. Таких пигментов несколько:
- эумеланин (придает волосам темно-каштановый оттенок),
- феомеланин (более светлый оттенок, сравнимый с цветом хны),
- группа триохромов (отвечают за красно-рыжие пигменты),
- оссимеланин (светлый оттенок).
Сочетание их между собой определяет наш неповторимый цвет шевелюры. Более интенсивно седеют люди с темными волосами и кожей, да и седина у них заметнее. Белокурые седеют гораздо позже. Связано это с тем, что для поддержания темного цвета необходима более интенсивная реакция, а с возрастом ее темпы начинают быстро снижаться.
Чем светлее шевелюра, тем дольше не потребуется краска для волос.
Появление серебряных нитей в локонах запрограммировано генетически, говорит врач-трихолог, консультант нашего сайта Владислав Ткачев. После 30 лет, а то и раньше, пигментов вырабатывается все меньше. Если здоровый человек предрасположен к поседению, исправить или остановить процесс невозможно – до этого современная наука еще не доросла. Однако нередко случается, что появление "снега" в волосах никак не связано с тем, когда поседел ваш дедушка.
Может ли диета прибавить годы?
Обычно волосы седеют не все сразу. Как правило, седина убеляет виски, переходит на макушку и потом постепенно распространяется на всю голову. Порой внезапное поседение может вызвать влияние тиреотропного гормона – например, при заболеваниях щитовидной железы. Как только работа щитовидки наладится, волосы снова приобретут нормальный цвет.
Установлена связь поседения с анемией, заболеваниями нервной системы, деятельностью желез внутренней секреции, витаминной недостаточностью и длительным пребыванием на солнце. Вину за раннее поседение помимо наследственности возлагают на вирусные заболевания (герпес, стрептококковая инфекция) и аутоиммунные (пернициозная анемия, альбинизм).
Очень часто раннее поседение вызывает дефицит железа в организме.
Тогда волосы истончаются, выпадают и интенсивно седеют. Но если обеспечить организм достаточным количеством этого микроэлемента, они станут гуще и потемнеют.
А самый распространенный сегодня случай – неожиданная седина из-за недостатка в организме белка тирозина. Он содержится в основном в продуктах животного происхождения, поэтому нередко седина подстерегает вегетерианцев и тех, кто худеет на низкокалорийной диете. При таком скудном рационе организму недостает тирозина и меди, которые участвуют в производстве окрашивающих пигментов. И вот дама, только-только сбросившая несколько килограммов, сталкивается с новой проблемой – начинает резко седеть. Чаще всего это случается с женщинами, набравшими вес во время беременности, а после родов похудевшими за короткий срок. В результате молодая мама становится "бабушкой" – теряет много волос, а оставшиеся седеют.
Интересная особенность: если животные белки исключает из пищи человек среднего или пожилого возраста, когда обмен веществ идет медленнее, это никак не сказывается на цвете волос. Но если в вегетарианство переходят молодые люди, проблем с волосами не избежать.
Предел разумного
Конечно, если вы всего-навсего соблюдаете фитнес-диету (сокращаете потребление белков в дни тренировок), раннее поседение вам не грозит. Главное, чтобы в другие дни вы получали достаточно протеинов и питательных веществ. Волосы медленно реагируют на изменения в организме, поэтому ни кратковременные диеты, ни небольшие систематические стрессы на их состояние существенно не влияют. Опасны только серьезные длительные стрессы или чрезмерные увлечения диетами, вегетарианством и голоданием.
К счастью, преждевременное поседение волос, вызванное медной и белковой недостаточностью, можно исправить. Главное – как только заметили ранние серебряные нити в волосах, поспешите к врачу. Уже общий анализ крови покажет, все ли в порядке с микроэлементами. Для более точной диагностики нужно проверить состав белков печени.
Можно ли поседеть за одну ночь?
Подобные случаи трудно объяснимы. Считается, что пигментированный волос не может мгновенно потерять цвет. Для того, чтобы волосы поседели, в организме должно произойти множество реакций, влияющих на синтез и обмен пигментов. Но некоторые специалисты считают, что седые волосы менее чувствительны к стрессу, чем пигментированные. Поэтому в случае запредельного напряжения, когда человек теряет много волос, у него выпадают именно пигментированные волосы, а седые, как более стойкие, остаются и становятся более заметными.
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Добавил stefan в категорию Разное
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