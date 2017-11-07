Когда приходят «кариозные монстры»

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Белые пятна на зубе - это, конечно, еще не катастрофа, но вполне серьезный повод посетить стоматолога. Ведь подобный симптом - первый «звоночек», сигнализирующий о том, что на ваш зуб напали «страшные кариозные монстры». Как же действовать в подобной ситуации? Какие профилактические меры лучше всего предпринять?? Повышается чувствительность зуба к холоду.? На эмали появляются белые или пигментированные пятна (желтые, коричневые).? Зуб начинает реагировать на химические раздражители (кислое, сладкое, соленое).? Со временем белое пятно на зубе может посереть, и это место - начать разрушаться.? Появляется небольшая кариозная полость, которая разрастается, становясь все шире и глубже? На последнем этапе кариеса прикосновение к зубу становится болезненным, а при надкусывании появляется ощущение, будто вас пронизывает электрическим током.Появление белого пятна характерно для начальной стадии кариеса. Симптом указывает на то, что на этом участке произошла деминерализация (потеря минералов), в результате чего эмаль зуба стала уязвимой для атак бактерий. Если это состояние не лечить, довольно скоро оно перейдет в кариес. Появление на поверхности зуба сначала неглубокой, а затем более выраженной полости открывает доступ болезнетворным бактериям во внутреннюю полость зуба, в результате чего и возникает воспаление внутреннего нерва (пульпит), который сопровождается острой и постоянной болью. В таких случаях стоматологи ставят диагноз «средний или глубокий кариес». Глубокий характерен поражением дентина - твердой ткани зуба, находящейся под эмалью и пронизанной канальцами и коллагеновыми волокнами.В большинстве случаев причина развития кариеса - зубной налет, который постоянно образуется на поверхности зубов. Состоящий из остатков пищи, он становится прекрасной средой для развития бактерий, которые перерабатывают сахара, содержащиеся в пище, в кислоты. Они-то и растворяют минеральные компоненты зубной эмали. Пользуясь этим моментом, возбудитель кариеса - Streptococcus mutans - проникает в зубную эмаль, запуская процесс ее разрушения. Причем чаще всего кариозные «монстры» скапливаются на поверхности зуба, образуя небольшие бляшки. Вот почему стоматологи рекомендуют регулярно чистить зубы (минимум два раза в день), и желательно в течение 3-5 минут. Впрочем, на здоровье наших зубов может повлиять не только гигиена рта. Многое зависит от гормонального фона, состояния иммунной системы, качества питания и даже здоровья желудочно-кишечного тракта, от которого зависит усвоение витаминов и минералов, участвующих в построении зубной ткани.? Пациенты с хроническими нервно-соматическими заболеваниями.? Люди, перенесшие острые инфекционные заболевания, глюкокортикоидную терапию.? Острым кариесом часто страдают дети, переболевшие скарлатиной, ангиной, а также малыши, страдающие хроническим тонзиллитом, гломерулонефритом, ревматизмом и другими заболеваниями стрептококковой природы.? Есть данные о том, что кариесу особенно подвержены больные с повышенной функцией щитовидной железы.? Люди с избыточным количеством железа в организме и недостатком фтора.? Женщины в период менопаузы и беременности.? Люди с нарушением слюноотделения.Начальный кариес обычно протекает бессимптомно, хотя опытный глаз стоматолога способен выявить его даже в зачаточном состоянии. Вот почему так важно посещать этого специалиста каждые полгода. Что же касается поверхностного кариеса, то его врач способен обнаружить при осмотре и зондировании. Ну а кариозную полость, заполненную остатками пищи и размягченного вещества зуба, согласитесь, сложно не заметить. Если же зондирование дна поврежденной полости болезненно для пациента, врач ставит диагноз «глубокий кариес».При поверхностном кариесе обычно проводят реминерализирующую терапию. Зубы предварительно очищаются от налета, затем на них наносятся специальные растворы, содержащие минеральные компоненты, после чего зуб покрывается специальным химическим составом, защищающим поврежденную эмаль от вредного воздействия окружающей среды. Эта процедура называется герметизацией зубных фисур, или (как говорят в народе) консервацией эмали, которая позволяет восстановить эмаль зуба и избавиться от белого пятна. Если же речь идет о лечении более запущенного кариеса, здесь уже не обойтись без бормашины: врач освобождает зуб от размягченных и поврежденных тканей (в результате формируется полость) и удаляет размягченный дентин. После этого стоматолог тщательно обрабатывает полость зуба растворами антисептиков и устанавливает пломбу. Что же качается множественного кариеса, то он подразумевает лечение общего заболевания, повлекшего разрушение зубов, общеукрепляющую и витаминотерапию, а также физиотерапию (УФО, электрофорез с препаратами фтора, кальция, витамина В1). Кроме того, стоматолог может назначить пациенту препараты фосфора, кальция, фтора, железа, витамины A, B, C, D. В среднем, курс общего лечения должен продолжаться не менее 3-х месяцев, так как минеральный обмен нормализуется очень медленно.Если кариес не лечить, микроорганизмы проникают в мягкие ткани зуба. На дне кариозной полости образуется отверстие и возникает осложнение - пульпит (воспаление пульпы зуба). Вред же самого зубного налета не исчерпывается повреждением зубов. Бактерии Streptococcus mutans создают благоприятные условия для прикрепления к тканям полости рта микроорганизмов, которые сами по себе не способны закрепляться на их поверхности. Этот процесс называется коадгезией. Таким образом, в полости рта могут задерживаться различные патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители отита, пневмонии и язвы желудка.