Физиологи назвали 3 главные причины хронической усталости

У распространённой чумы 21 века - синдрома хронической усталости, много факторов. Физиологи смогли выделить из них 3 главные причины, устранение которых является не таким уж сложным делом.Статистика утверждает, что 85% людей, страдающих синдромом хронической усталости или гипотериозом, живут в крупных городах. Считается, что больше всего (до 70%) этот недуг поражает женщин. Но, очевидно, мужчины просто меньше склонны жаловаться врачам на сниженный тонус, предпочитая преодолевать недуг усилием воли, либо "лечить" переутомление алкоголем. Возможно, именно потому, мужская смертность выше и происходит раньше. Выявленные учёными основные причины хронической усталости, тем не менее, достаточно легко преодолимы.Первый влиятельный фактор - это недостаток железа в крови и низкий гемоглобин. Его повышают такие простые и доступные продукты, как свекла и гранаты (а также соки из них), орехи и печень (куриная, говяжья).На втором месте среди причин, вызывающих хроническую усталость - повышенный уровень тревожности, стресса, нервная напряжённость. Чтобы устранить эту причину, необходимо научиться расслаблять тело, переключать внимание на приятные вещи. Этому способствуют медитации, прогулки, хобби, умение чередовать работу с отдыхом. Стресса также удаётся избегать тем людям, которые умеют говорить "нет" неприятным личностям, обстоятельствам и чрезмерным обязательствам.Третьей основной причиной, приводящей к гипотериозу или хронической усталости, приводит обезвоживание организма. Распространённая привычка пить кофе и чай, как ни парадоксально, создаёт дефицит воды в организме. Человеческое тело на 80% состоит из этой субстанции, и никакая другая жидкость никогда её не заменит. Чтобы сохранять здоровье, бодрость и оставаться в ресурсном состоянии взрослый человек должен выпивать до 2-3 л. чистой воды в сутки.Выводы очевидны: синдром хронической усталости можно победить, если правильно кормить и поить свой организм, а также отнестись к себе с уважением, обеспечивая своевременный отдых, физические нагрузки и психологический комфорт.