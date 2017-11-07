Длительный прием лекарств грозит развитием рака

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Гонконгского университета обнаружили, что из-за долгого приема ингибиторов протонной помпы (ИПП) риск развития рака желудка может удвоиться.Предыдущие исследования показали: прием этих препаратов связан с пневмонией, инфарктом, переломами и преждевременной смертью.Ученые проанализировали данные 63397 человек, принимавших ИПП и два антибиотика для уничтожения Helicobacter pylori (возбудителя хронических гастритов и язв желудка) в течение 7 дней. Специалисты сравнивали ИПП с другими препаратами от изжоги - блокаторами H2-гистаминовых рецепторов.Исследование показало, что у 0,24% добровольцев после тройной терапии развился рак желудка. Влияние Helicobacter pylori было исключено.ИПП увеличивали риск рака желудка больше чем в два раза. Набольшему риску оказались подвержены те, кто долго принимал эти лекарства. У людей, пользовавшихся ИПП больше года, риск был повышен в 5 раз, у участников, принимавших ИПП 2 года или больше, - в 6 раз, а у тех, кто использовал 3 года или больше - в 8 раз. Прием блокаторов H2-гистаминовых рецепторов не повышал вероятность развития рака желудка.