6 эффективных способов для борьбы с гневом

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Большинство из нас не любит ссоры и конфронтации. Но совсем избежать их не удается – рано или поздно приходится отстаивать свою позицию, защищать границы, заявлять о потребностях. И другим приходится делать то же самое по отношению к нам. Психолог Эмма Сеппала рассказывает, как высокий эмоциональный интеллект спасает нас в конфликтных ситуациях.Наш гнев, как явный, так и скрытый, призван донести до окружающих нечто важное. Но он же их и отталкивает. Мы искренне хотим быть услышанными и понятыми, а получаем обратный результат. В какой бы форме мы ни выражали агрессию, она мешает выстраивать эффективную коммуникацию.Многие думают, что пассивно-агрессивный стиль взаимодействия лучше и «приятнее» открытых вспышек ярости, но это не так. Французы обозначают пассивную агрессию фразой sous-entendu («намек», «недомолвка»). Мы, вроде бы, произносим вполне невинные слова, но в действительности подразумеваем нечто совсем другое, злое и жестокое. Исследования показывают, что недоброжелательный стиль общения отталкивает людей: даже не понимая, что происходит, они начинают чувствовать себя неуютно, стремятся поскорее закончить разговор. Так что, если вы рассчитываете на честный и продуктивный диалог, стоит поискать другую стратегию.Даже если вы просто кипите от злости, лучше переждать – в противном случае коммуникация пойдет по ложному пути. Когда мы сердиты, мозг захвачен этой эмоцией и ни о чем другом мы не можем думать. Амигдала, эмоциональный центр мозга, настолько активна, что нам трудно рассуждать логически.Прогуляйтесь и глубоко подышите, отвлеките себя забавным видеороликом, помедитируйте, помолитесь — используйте любые техники, которые помогут вам вернуть самообладание. Остыв немного, вы сможете общаться более эффективно.Разберитесь, действительно ли то, что вы чувствуете, – злость? Часто мы думаем, что нас раздражают человек или ситуация, а на самом деле испытываем не гнев, а боль, грусть или отторжение. Поняв, каковы ваши эмоции, вы сможете сообщить собеседнику именно о них.Слишком легко обвинить в своих бедах другого. Вы голодны, устали, перегружены, напряжены, несчастливы в браке и всю ответственность за это возлагаете на того, кто подвернулся под руку, чаще всего – на кого-то из близких. Тем самым вы отталкиваете людей, которых больше всего любите, и это усугубляет ситуацию. Кроме того, ваше раздражение никуда не исчезает, потому что вы выплеснули его не на того человека и не разобрались с истинной причиной своего гнева.Исследования показывают, что негативные эмоции делают нас эгоцентричными. Когда мы сосредоточены на ощущениях, то не способны поставить себя на место другого и увидеть ситуацию с его точки зрения. Как правило, мы даже не учитываем его состояние в данный момент. Вот поэтому-то нам и нужно пробудить в себе любопытство.Поинтересуйтесь, почему ваш визави ведет себя именно так. Вместо того чтобы вступать в конфликт, спросите с искренним участием, почему он делает то, что делает. Скорее всего, человек, на которого вы злитесь, не пытается осознанно причинить вам боль. Постарайтесь понять его, прежде чем считать виноватым.Ставя себя на место собеседника и задаваясь вопросом «почему», вместо того чтобы предполагать худшее, вы вступаете в открытую коммуникацию и проявляете уважение к праву другого человека думать, чувствовать и действовать определенным образом. В результате вы выстраиваете более глубокие отношения, основанные на эмпатии.В ответ на агрессию человек вынужден обороняться и отвечать в том же духе, а в данном случае он чувствует себя в безопасности и способен услышать вашу точку зрения.Высказывайте мнение, используя «Я-сообщения», говорите о том, что чувствуете. Но не ограничивайтесь этим, иначе ваш взгляд на ситуацию останется однобоким. Попросите собеседника поделиться своей точкой зрения, постарайтесь услышать его и вместе прийти к какому-то компромиссу. Проявите искренний интерес и не занимайте обличительную позицию.Вынуждены общаться с пассивно-агрессивным человеком? Эти несложные приемы помогут вам избежать лишнего стресса и отстоять свои границы.«Вы и правда хотели, чтобы это прозвучало так агрессивно?» – этот прямой вопрос может быстро привести нападающего в чувство. Схваченный с поличным, он, скорее всего, поспешит ответить: «Нет, что ты!»Затем, если хотите, уточните, что-то его расстраивает. Предложите поговорить спокойно и доброжелательно о том, что он чувствует.Вы видите, что собеседник настроен по отношению к вам откровенно враждебно. Но вы вовсе не обязаны идти у него на поводу. Если вы можете отпустить ситуацию и не придавать значения его выпадам, лучшего выхода и не придумаешь.Пассивно-агрессивный (или агрессивный) человек явно рассержен и напряжен. Ему не позавидуешь – жить с таким разрушительными чувствами в душе нелегко. Пожелайте ему добра и установите твердые границы между вами.Так он сможет открыть карты и выложить то, что чувствует, вместо того, чтобы язвить и говорить намеками.Эмма Сеппала (Emma Seppala) – психолог, директор по науке Центра по исследованию сострадания и альтруизма в Стэнфордском университете, колумнист Harvard Business Review, Psychology Today, The Huffington Post и Scientific American Mind. Автор книги «Курс на счастье» («The Happiness Track», HarperOne, 2016).