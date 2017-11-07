Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
Закусывая алкоголь неподходящими продуктами, можно спровоцировать состояние гипогликемии, при которой происходит резкое падение глюкозы в крови, что делает невозможным нормальное функционирование клеток, в том числе клеток мозга.
«Если вы надумали пить, то обязательно стоит запастись той пищей, которая хорошо выводит алкоголь из организма», - объяснили эксперты, как можно избежать опасного нарушения.
По их словам, никогда не нужно сочетать алкоголь с сахаросодержащими продуктами – шоколадом, конфетами. Это может привести к резкому росту сахара в крови и вызвать в ответ повышенную выработку инсулина, что и чревато в итоге развитием гипогликемии.
Алкогольные напитки лучше всего закусывать такими продуктами, как отварной картофель, легкий салат с овощами, нежирное мясо птицы, дали совет специалисты.
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