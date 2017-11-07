Мифы о замороженных продуктах, в которые не нужно верить

То, что морозилка такая же часть кухни, как шкафчики и, собственно, сам холодильник никому не мешает рассматривать ее как некую обособленную область, обладающую особыми качествами. Мало кто заморачивается с расклеиванием этикеток, содержащих информацию о дате размещения продукта в морозильной камере. Обычно в морозилку сначала все складывается как в бездонный шкаф, а потом извлекается по принципу «когда вспомнили, достали».

Подобный подход, а точнее его отсутствие, к хранению в морозилке приводит к тому, что вокруг ее содержимого вырастает огромное количество мифов. Пришло время развеять несколько довольно распространенных заблуждений на эту тему и сделать использование морозилки более эффективным и удобным.

Можно заморозить любые продукты

С утверждением, что заморозить можно все, не поспоришь. Только вот некоторым продуктам это абсолютно противопоказано и они не под каким предлогом не должны оказаться в морозилке. Помимо того, что продукты нужно заморозить, их потом еще необходимо правильно разморозить, а при оттаивании часть из них утрачивает свою текстуру, вкусовые качества и внешний вид. Потому в морозилке нельзя хранить кофейные зерна, нежные овощи, сливочные соусы, масло, а также яйца, консервы и многие другие продукты — после разморозки их просто невозможно будет есть.

Продукты могут храниться в морозилке вечно

Как бы вам того не хотелось, морозилка — это не криокамера, в которой можно хранить стратегический запас на будущее. Худший враг замороженных продуктов — сочетание влажности и воздуха. Если еду максимально защитить от их воздействия, можно на какое-то время продлить срок хранения продуктов, но все равно он будет иметь определенный предел. Самый простой способ увеличить срок хранения — положить еду в вакуумный пакет. Для всех остальных видов упаковки стоит ориентироваться на рекомендуемые сроки хранения в морозильной камере. Так, при -18 градусах супы, рагу и кассероль можно хранить 2-3 месяца, приготовленное мясо 2-3 месяца, сырые стейки и отбивные 4-12 месяцев, приготовленную птицу 4 месяца, сырую птицу 9-12 месяцев.

Холод убивает бактерии

Заморожавание фактически делает бактерии неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, в корне ошибочное. Другими словами, если ваша еда попала в морозильник с какими-то бактериями на поверхности, когда она оттает, она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них — готовить размороженный продукт до безопасной внутренней температуры.

Замороженные продукты содержат меньше питательных веществ

Вообще-то, в реальности все бывает с точностью наоборот, то есть замороженные фрукты и овощи на проверку оказываются гораздо полезнее свежих. Объясняется это тем, что, как правило, эти продукты собираются на пике зрелости и сразу же замораживают. При этом в овощах и фруктах сохраняется максимум полезных свойств и витаминов. Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, готовить подобные размороженные продукты нужно щадящим способом, например, на пару.

Продукты нельзя замораживать повторно

Если это в принципе возможно, лучше, конечно, избегать повторного замораживания. Хотя технически такой продукт есть безопасно, вам вряд ли понравится его вкус, особенно это касается сырого мяса, которое в процессе размораживания теряет много влаги, а вместе с ним и вкусовые качества. Как показывает практика, повторная заморозка возможна в том случае, если извлеченный из морозилки продукт оставался вне холодильника не более 2-х часов.

В морозилке продукты можно хранить там, где удобно

Дверь морозилки и пространство рядом с ней может и удобны с точки зрения доступности, однако, это не лучшие места для длительного хранения. Температура в этой части морозилки колеблется каждый раз, когда вы в нее заглядываете. Несмотря на то, что еда остается замороженной, эти колебания могут вызывать образование крупных кристаллов льда внутри продукта и нарушение его целостности. Чтобы предотвратить это, продукты следует разложить в морозильной камере или выдвижных ящиках по степени их актуальности, и все долгосрочные запасы положить ближе к задней стенке, а то что вам может понадобиться в скором времени расположить ближе к дверце или в отдельном ящике.
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