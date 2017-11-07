Медики рассказали, на каком боку полезнее спать

Эксперты доказали, что наиболее полезен сон на левом боку.На какой из сторон тела спать – один из спорных вопросов в современной медицине. Между тем каждая из сторон имеет свои веские доводы «за» и «против». Но после проведенных исследований, медики сделали вывод – полезней всего спать на левой стороне тела.По словам специалистов, основополагающая польза сна на левом боку состоит в гораздо лучшем насыщении кислородом крови, а также улучшении кровообращения.При этом улучшенный лимфоток содействует очищению организма, а также движения крови к сердцу, которое движется по полной кровеносной вене в правой части тела, так как нет причин, которые вызывают её передавливание.Так как поджелудочная железа и желудок сдвинуты влево, сон на левой стороне стимулирует их работу, а также снижает риск вырабатывания изжоги.В свою очередь у диабетиков, которые постоянно спят на левом боку, заметно улучшается самочувствие. Однако нельзя спать на левой стороне тем людям, которые страдают сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, заболеваниями с локализацией в левой стороне лёгких.Также это касается людей, которые перенесли травмы и оперативное вмешательство.