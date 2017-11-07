Медики раскрыли основной секрет женского долголетия

Детальная инструкция.Итак, самый главный совет - избавляйся от стресса. Повышенный уровень гормона стресса кортизола может привести к хроническим депрессиям и даже сердечно-сосудистым заболеваниям.Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно избавляться от стресса. Для этого периодически записывай на бумагу список всех проблем, которые заставляют тебя нервничать. Так ты разложишь переживания по полочкам и легче перенесешь неприятности. Ну а чтобы настроиться на позитивный лад, вспоминай счастливые моменты своей жизни или фантазируй: на 10 минут отвлекись от всех дел, расслабься, закрой глаза и представь, что ты лежишь в гамаке под пальмой и слушаешь шум океана.Физическое состояние тоже имеет огромное значение. Важно находить время для отдыха. Даже 45-минутный послеобеденный сон снижает давление и помогает справиться со стрессом.Если ты не можешь позволить себе "тихий час" днем, постарайся ложиться спать пораньше.