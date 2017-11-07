Врачи объяснили, как справиться с главной болезнью кишечника

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На заметку каждому.Кишечник можно сравнить с гигантской сплавной рекой, которая тянется на сотни километров, десятки раз изгибаясь. В каждом из этих изгибов трудятся рабочие, которые следят за тем, чтобы бревна плавно преодолевали препятствия. Если на одном участке возникнет затор, процесс остановится. Более того, бревна могут перегородить поток воды, и она зальет долину. В конечном пункте древесину будут тщетно ждать, а работникам придется постоянно перекуривать.Нечто похожее происходит с кишечником при атонии. Это состояние тоже не позволяет органу синхронно работать, и к финишной части кишечника отходы поступают с большим опозданием. В результате организм вынужден больше, чем положено терпеть присутствие различных токсинов, всасывать их в кровеносное русло и усваивать, отравляя собственные клетки. А о нормальной дефекации с атонией обычно только мечтают.Если не приводить примеры, то атонией называют нарушение опорожнения кишечника, выражающееся в увеличении интервалов между дефекациями или затрудненном стуле. Запор является характерным признаком многих патологических состояний, в том числе атонии.Самой распространенной формой является алиментарный запор, связанный с неправильным питанием. Существуют также неврогенный и психогенный запоры, связанные с поражениями аноректальной области, ослаблением мускулатуры. Кроме того, есть запоры эндокринный и токсический. Причиной запора могут быть и механические препятствия для продвижения содержимого по кишечнику - опухоли или полипы, спаечная болезнь, аномалии развития толстого кишечника. Нередко следствием запора являются более банальные преграды, например, скопление каловых камней, слизи.Как известно, в тонком и толстом кишечнике происходит активное всасывание жидкости, витаминов и микроэлементов, там поглощается больше полезных веществ, чем в каком-либо другом месте. Запором процесс усвоения можно испортить. С одной стороны, усваиваются не только “хорошие”, то и токсичные вещества. С другой стороны, слизистая оболочка кишечника начинает воспаляться, а с третьей – нарушается микрофлора, а как следствие, ухудшается общее состояние организма, появляются аллергические реакции, иммунные нарушения.Кроме каловых завалов и новообразований, к атонии достаточно часто приводят неврозы. Это состояние, как и запор, может развиваться в результате инфекционно-воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, после длительного приема антибиотиков или препаратов для похудения, частого и бесконтрольного применения слабительных лекарств, как следствие патологий эндокринной системы, гиподинамии, ожирения, неправильного питания и прочего.Чтобы избавиться от атонии, прежде всего, нужно выяснить причину “торможения” деятельности кишечника и воздействовать на нее. Это сложно. Для начала медики должны проанализировать, какие медикаменты пациент принимал в последнее время и как питался. Быть может, питаясь всухомятку, он отучил кишечник трудиться или перистальтика нарушена своеобразным “закрепительным” рационом?.. Если ничего подобного найти не удалось, врачи рекомендуют пройти ректальное обследование с применением колоноскопа. Анализ кала на кишечную группу, рентгенография кишечника с контрастом, колоноскопия – все эти мероприятия помогают отыскать естественные преграды в кишечнике или найти другую причину, например, дисбактериоз. Если все безрезультатно, необходимо более тщательное исследование с привлечением эндокринолога. Оно может занять неделю или две.Тем временем не стоит сидеть сложа руки под животом. Нужно стимулировать кишечник. И не только массажем низа живота. При атонии любого происхождения будет полезно увеличить физическую активность. Упражнения на укрепление мышц пресса, бег, наклоны и приседания вынудят кишечник хоть к какой-то реакции. Помимо этого, стоит пересмотреть рацион питания. Нужна диета, исключающая жирное и легкоусвояемые углеводы. О шоколаде, сахаре, тортах, пирожных, мороженом и прочем нужно на время забыть. Вместе с тем, в рационе должны присутствовать свекла, чернослив, киви и другие продукты, богатые природными активаторами работы кишечника, которые лучше есть натощак.Медикаментозное лечение атонии должен назначать врач, учитывая состояние пациента и прочие симптомы. Если диеты недостаточно для нормализации стула и стимуляции кишечника, значит, есть необходимость в слабительных средствах. Сегодня в аптечной сети они достаточно широко представлены. От относительно дешевых до стоящих очень даже прилично.Обязательно необходим прием стимуляторов моторики желудочно-кишечного тракта. Это Неостигмина бромид, Неостигмина метилсульфат, Пиридостигмина бромид, Калимин, Цизаприд. В некоторых случаях нужны противорвотные средства, к примеру, Метоклопрамид. Также организму понадобятся различные витамины и иммуномодуляторы, ведь с токсинами доведется бороться.2 чайные ложки измельченных зрелых семян укропа (от зеленых семян эффект будет обратным) заливают 2 стаканами кипятка и настаивают 10 минут под крышкой, затем процеживают. Взрослым настой назначают по 100 мл три раза в день за 30 минут до еды. Детям дозу нужно уменьшить вдвое.Утром и вечером следует съедать по 250 г квашеной белокочанной капусты. Как легкому слабительному этой закуси нет равных.Берут 15 г измельченной травы душицы, заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 30-45 минут. Принимают настой по 1 столовой ложке три-четыре раза в день до еды.