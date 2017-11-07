Эти упражнения помогут улучшить интимные отношения

Открыт главный секрет.Можно бесконечно рассказывать о пользе тренировок и занятий спорта для здоровья, кроме обычного сжигания калорий, но не многим известно, что регулярное посещение тренажерного зала может улучшить сексуальную жизнь.Это звучит безумно, но, как и многие сумасшедшие вещи, это правда, пишет HelloGiggles. Спорт - не только работа над тем, чтобы продлить молодость и чувствовать себя в целом замечательно, но и полезный секрет лучшего секса.Шестеро специалистов подтвердили, что регулярные упражнения и отличный секс тесно связаны, и это сводится к двум основным факторам: укреплению доверия и выработке эндорфинов.Когда вы физически активны, будь то в спальне или балетной студии, вы ощущаете поток гормонов, дающих хорошее самочувствие, и есть много упражнений в фитнесе, которые принесут вам пользу, когда вы придете домой и снимете спортивную форму и кроссовки.«Эндорфины, которые вырабатываются при выполнении упражнений, стимулируют производство половых гормонов, улучшающих ваше здоровье множеством способов, включая повышение вашей собственной самооценки и желание секса», - говорит анатомист Керри Коркоран.Итак, девять упражнений, которые помогут усилить ваши ощущения в спальне.Встаньте с ногами, расставленными шире, чем ширина тазобедренного сустава, приседайте вниз, выталкивая колени в стороны. Приседайте настолько глубоко, насколько можете, не задерживайте дыхание, затем подымайтесь вверх. Выполните 3 подхода по 15 повторений.По словам экспертов, упражнение помогает улучшить мобильность бедер и укрепить мышцы кора, что пригодится вам не только в зале.Отжимания являются одним из лучших упражнений для всего тела. Отжимания с узким положением рук похожи на ваши традиционные отжимания, но опускаются в положение планки, а ваши руки расположены ближе друг к другу, чем ширина плеч. Такие отжимания идеально подходят для грудных мышц, давая вам силу в руках, необходимую для удержания тела во время секса. Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений, оставаясь на 3 счета в верхнем положении между подходами.Кейти Данлоп, инструктор по barre fitness барре объяснила, почему упражнения, связанные с тазовым дном, настолько важны: «Я знаю, что слова «тазовое дно» часто звучат на фитнес-классах, но большинство людей действительно не знают, что это значит. Мышцы тазового дна - это те, которые поддерживают большую часть происходящего в женских органах. Если ваши мышцы тазового дна слабы, это может привести к менее контролируемой работе мочевого пузыря и кишечника, а также к снижению сексуальной функции. Укрепление вашего тазового дна означает больший контроль в этих физических функциях, а также может привести к более интенсивному сексуальному опыту».По ее словам, понять о каких мышцах легко, если подумайте о том, какие из них вы используете, чтобы остановить мочеиспускание. Это похоже на упражнения Кегеля, но в паре с движениями.Работа над укреплением мышц тазового дна может привести к более интенсивным оргазмам, поэтому это упражнение также будет полезно. Ложитесь на спину, согнув колени, подошвы ног вместе в положении бабочки. Поднимитесь до положения высокого моста, подымая колени и бедра до упора вверх, а затем опуститесь вниз. Повторяйте ритмично, поднимаясь и опускаясь в одинаковом темпе. Повторите 10-20 раз. Останьтесь вверху, сдвиньте ноги на ширину бедер и закончите упражнение несколькими подъемами вверху, продолжая удерживать мышцы тазового дна.Это забавное приседание также поможет мышцам тазового дна. Специалисты говорят, что ноги должны быть разведены так же широко, как вытянутые руки. Колени – хорошо согнуты, плечи находятся над бедрами. Подымайтесь вверх до прямых ног, пятки должны коснуться друг друга в положении буквы V, и снова приседайте. Вы почувствуете внутреннюю часть бедра, мышцы тазового дна и натяжение стенки брюшной полости. Повторите 20 - 40 раз.Персональный тренер Стефани Кнуп рекомендует мужчинам укреплять ягодицы, которые являются самыми крупными и мощными мышцами вашего тела. Лягте на спину, согнув колени, выведите руки по сторонам. Медленно поднимите бедра вверх, включая в работу ягодицы и подколенные сухожилия. Затем медленно опускайтесь, контролируя при этом каждую мышцу. Кнуп советует установить таймер на одну минуту, выполняя по 3 подхода три раза в неделю.Планка - это супер-упражнение во всех видах фитнеса, и не без оснований. «План требует силы и выносливости ваших мышц живота, спины и кора. Это одно из моих любимых упражнений для укрепления кора, чтобы создать красивый плоский живот. Это одно из лучших упражнений для приведения в порядок области живота, но оно также работает с вашими ягодицами и подколенными сухожилиями, поддерживает правильную осанку и улучшает равновесие», - говорит Кнуп.По ее словам, начинающим стоит делать по 3 подхода 10-секундных удерживаний с 10-секундным перерывом между ними. По мере тренировок, вы можете добиться удержания 5-минутной планки без перерывов.Йога - одна из лучших тренировок для яркой сексуальной жизни. «Йога предлагает более глубокое соединение тела разума, чтобы вы могли исследовать, что заставляет вас чувствовать себя хорошо и что даст вам и вашему партнеру удовольствие. Она также может повысить уверенность в себе, поэтому вы можете сосредоточиться на том, что делаете, и что происходит с вами, а не на том, как вы выглядите», - говорит основатель Yo Yoga! Ребекка Вайбл.По ее словам, популярная в йоге поза ворона (бакасана) укрепляет мышцы тазового дна и все основные мышцы. Она не предназначена для новичков, но как только вы сможете ее делать, почувствуете преимущества.Помимо того, что это одно из самых красивых занятий, балет также чрезвычайно чувственный. Основатель школы allong?e Джиллиан Дрейсике советует взять на вооружение изящный saut? arabesque - маленький прыжок с слегка вывернутой передней ногой и вытянутой немного вверх сзади второй. Она говорит, что это движение требует, чтобы тазовый корсет был напряжен и стремился вперед и вверх.Это идеальный способ задействовать все ваши мышцы.