Не только размер имеет значение, но и форма

Исследователи выяснили, что форма пениса имеет чуть ли не большее значение, чем его размер. Речь, причем, идет не о сексе, а о предрасположенности к ряду довольно серьезных заболеваний.Команда ученых во главе с Александром Пастужаком (Alexander Pastuszak) после изучения данных о 1,5 миллионах мужчин пришла к выводу, что мужчины, страдающие болезнью Пейрони, патологическим искривлением полового члена при эрекции, чаще заболевают раком яичек, кожи, а также раком желудка. Искривление связано с разрастанием фиброзной ткани, из-за чего эрекция становится болезненной или даже невозможной. Подобное состояние причиняет немало страданий мужчинам и может быть одной из причин развития импотенции.Причины возникновения болезни Пейрони до конца не ясны: не исключено, что фиброз вызывает хроническая травматизация пениса во время секса или занятий спортом. Впрочем, известны случаи, когда травмы фиброзу не предшествуют – в этом случае заболевание скорее связано с генетическими факторами или является следствием других болезней.Полученные авторами данные указывают на то, что у пациентов с болезнью Пейрони могут возникать достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Вероятность развития у них рака желудка и рака яичек увеличена на 40%, а риск возникновения меланомы выше почти на треть.Исследователям удалось выяснить, что мужчины, страдающие болезнью Пейрони, являются носителями определенных групп генов, присутствие которых увеличивает вероятность развития некоторых форм рака, в число которых входит и рак яичек.Это значит, что мужчины, входящие в группу риска, должны регулярно посещать врача, чтобы вовремя заметить признаки рака. До недавнего времени единственным одобренным для лечения болезни Пейрони способом был хирургический. Однако в 2013 году FDA разрешила использование ксиафлекса – лекарственного препарата, препятствующего образованию фиброзной ткани.