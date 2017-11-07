Молоко может заменить зубную пасту?

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Стоматологи из Канады, из Университета Торонто, предложили простое решение проблемы, связанной с невозможностью почистить зубы после еды. Если после еды у человека нет возможности воспользоваться зубной щеткой или нитью, либо пожевать жвачку, наиболее подходящим очистителем полости рта окажется молоко.Во время испытаний добровольцы ополаскивали рот после еды разными жидкостями - фруктовыми соками, водой и молоком. Ученые быстро установили, что сок для этой цели совершенно не годится – в нем много кислот, плохо действующих на зубную эмаль.Вода с задачей очищения справлялась лучше, но молоко оказалось настоящим чемпионом по «уборке» во рту. Проверка слюны на наличие бактерий показала: если после еды прополоскать рот молоком, уровень микроорганизмов оказывается минимальным.