Молоко может заменить зубную пасту?
Во время испытаний добровольцы ополаскивали рот после еды разными жидкостями - фруктовыми соками, водой и молоком. Ученые быстро установили, что сок для этой цели совершенно не годится – в нем много кислот, плохо действующих на зубную эмаль.
Вода с задачей очищения справлялась лучше, но молоко оказалось настоящим чемпионом по «уборке» во рту. Проверка слюны на наличие бактерий показала: если после еды прополоскать рот молоком, уровень микроорганизмов оказывается минимальным.
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Добавил Ivan в категорию Стоматология
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