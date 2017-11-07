Как цвет постельного белья влияет на сексуальную жизнь

Американские ученые провели уникальное исследование, в ходе которого нашли взаимосвязь между цветом постельного белья и сексуальной жизнью партнеров. Кроме того, специалисты рассказала, какой цвет белья лучше выбрать.Сексологи рассказали, какие цвета постельного белья способны улучшить сексуальную жизнь партнеров. К примеру, для любителей экспериментов подойдет постельное белье зеленных оттенков. Если в отношениях не хватает романтики, то эксперты рекомендуют выбирать фиолетовые цвета. Если в паре есть проблемы. Стоит покупать постельное белье золотого или песочного цветов.По мнению сексологов, если партнеры часто ругаются, стоит выбирать синие или желтые цвета. Сексуальность женщины подчеркнет постельное белье розового или кремового цветов.