Доброжелательность доктора усиливает эффект плацебо

Об «эффекте плацебо» спорят давно. Кроме этого, все время исследуются факторы, которые могут усилить или ослабить этот эффект. Например, считается, что его усиливает цена препарата, и, как недавно оказалось, доброта доктора.Этот эффект заключается в том, что человек думает, что лечится (принимает процедуры, пьет таблетки), но на самом деле в этом нет ничего полезного. Это можно усилить за счет того, что пациент оценит лечащего врача, как расположенного к нему и компетентного, показало исследование.Эксперимент проводили на людях в группе, где с ними работал доброжелательный персонал, эффект «плацебо» усиливался.