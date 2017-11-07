Доброжелательность доктора усиливает эффект плацебо
Этот эффект заключается в том, что человек думает, что лечится (принимает процедуры, пьет таблетки), но на самом деле в этом нет ничего полезного. Это можно усилить за счет того, что пациент оценит лечащего врача, как расположенного к нему и компетентного, показало исследование.
Эксперимент проводили на людях в группе, где с ними работал доброжелательный персонал, эффект «плацебо» усиливался.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил labus в категорию Фармакология
Добавить комментарий