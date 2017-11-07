Лекарство от рака справилось с атеросклерозом

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Медицина знает немало случаев, когда у лекарства обнаруживались очень необычные побочные эффекты. Похожая история произошла и с препаратом тродускемин (Trodusquemine), разработанным для лечения рака молочной железы и диабета.Исследователи из Абердинского университета (University of Aberdeen) показали, что единичная доза препарата способна справиться с жировыми отложениями на внутренних стенках кровеносных сосудов, присутствие которых является характерным признаком атеросклероза.Со временем бляшки отвердевают, сужая просвет кровеносного сосуда. Исследователи ищут способ, позволяющий бороться с атеросклерозом: среди опробованных способов и лекарственные препараты, и нанороботы, уничтожающие бляшки. Впрочем, смена образа жизни была и остается наиболее эффективной стратегией.Результаты, полученные исследователями во главе с Мирелой Делибегович (Mirela Delibegovic), которые изучали активность тродускемина на мышах с атеросклерозом, выглядят довольно многообещающими. Авторы полагают, что подобного эффекта можно будет добиться и при лечении людей. Это значит, что лекарство можно использовать для профилактики инсультов и инфарктов. Важно и то, что единичная доза препарата оказалась столь же эффективной, как и регулярный прием лекарства.Препарат блокирует работу фермента PTP1B, концентрация которого у пациентов с ожирением, диабетом и заболеваний, связанных с хроническим воспалением, увеличена. Кроме того, лекарство вызывает активацию работы белка AMPK, снижающего уровень воспаления и контролирующего энергетический обмен в клетке.В ходе следующего этапа испытаний ученые планируют проверить, как лекарство действует на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.