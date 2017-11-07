Медики рассказали, как избавиться от икоты
Люди же предлагают и дыхание задерживать, и водички попить, а некоторые и испугать, но это редко помогает. Вообще икота возникает, из-за, грубо говоря, судорожных сокращений диафрагмы, что выражается характерным звуком и резкими дыхательными движениями.
Избавится от икоты просто. Нужно чтобы вы пили воду в положении, когда желудок выше головы. Опустите голову и сделайте несколько небольших глотков воды и все сразу пройдет.
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