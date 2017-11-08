5 продуктов, которые не способствуют набору веса

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Существуют некоторые виды продуктов, которые можно употреблять даже по несколько раз в день и не переживать о том, что появятся лишние килограммы и сантиметры. Мы предлагаем Вашему вниманию пять типов таких продуктов.Первое – натуральные йогурты. В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.Второе – белое мясо птицы. Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.Третье – морепродукты и рыба. Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.Четвертое – овсянка. Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.Пятое – попкорн. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.