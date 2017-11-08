5 продуктов, которые не способствуют набору веса
Первое – натуральные йогурты. В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.
Второе – белое мясо птицы. Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.
Третье – морепродукты и рыба. Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.
Четвертое – овсянка. Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.
Пятое – попкорн. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.
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Добавил labus в категорию Разное
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