Ученые обнаружили способ предсказывать преждевременную смерть

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Грозит ли человеку слишком ранний уход из жизни, позволяет понять проверка крови на гормоны. Ученые из Новой Зеландии нашли в человеческом организме гормон, который, по их мнению, является маркером приближения смерти.Исследователи из Университета Отаго проанализировали истории болезней более 2 000 пациентов, умерших из-за последствий сердечного приступа. Они установили, что в организме большинства этих жертв инфаркта наблюдался высокий уровень пептида С-типа.Таким образом, полагают авторы работы, чрезмерная активность этого гормона может быть тревожным сигналом того, что человеку угрожает скоропостижная смерть.«У лиц с нестабильной стенокардией достаточно часто присутствует излишек этого гормона. Мы видим очевидную связь повышенного содержания пептида С-типа с самыми драматичными итогами болезни», - заявил руководитель исследования доктор Джон Харингтон.Ранее представители науки высказывались о том, что для здоровья сердца первостепенное значение имеют рацион питания и отказ от вредных привычек.Лучшей профилактикой преждевременного возникновения нарушений в деятельности сердца и у мужчин, и у женщин специалисты называли воздержание от чрезмерного потребления сладкой и соленой пищи, а также алкоголя.