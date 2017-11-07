16 психологических приемов, которые помогут нравиться людям

Почему некоторые люди с первого взгляда привлекают внимание и кажутся интересными? Дело в их широкой улыбке? Открытом взгляде? Умении держаться на публике или уместно шутить? Есть как минимум 16 психологических трюков, которые помогают нравиться людям.Эти приемы можно использовать, чтобы понравиться новым знакомым, улучшить свое положение в коллективе или укрепить существующие отношения.В 1999 году ученые университета Нью-Йорка провели исследовании, доказывающие, что так называемый «эффект хамелеона» действительно работает. 72 человека выполняли задание в паре с незнакомцами, половина из которых по просьбе исследователей копировала поведение испытуемых, а другая половина – нет. В итоге участники эксперимента, чье поведение «зеркалили», сообщили, что напарники им понравились и они бы хотели продолжить общение с ними.Так что, используя в общении в новым начальником его «фирменные» жесты и мимику, а также повторяя позу, можно быстрее получить его расположение. Главное – не переусердствовать.По данным исследования Питтсбургского университета, нам более симпатичны люди, которых мы часто видим, даже если они нам не знакомы. В рамках эксперимента четыре девушки, неизвестные другим студентам, посещали занятия в университете. Одни приходили часто, другие – редко. Потом студентам показали их фотографии и попросили оценить. Те, кого испытуемые регулярно встречали на занятиях, получили более высокие баллы.В книге «Проект Счастье» адвокат Гретхен Рубин пишет: «Все, что вы говорите о других людях, влияет на то, как окружающие видят вас». Этот научно доказанный феномен называется спонтанным переносом качеств. Окружающие ассоциируют комплименты, которые вы говорите другим, с вашим собственным характером. Работает этот феномен и наоборот: если вы постоянно негативно высказываетесь о других, отрицательные черты начинают приписывать вам.По данным исследований Университета Огайо, люди бессознательно улавливают эмоции окружающих. Иными словами, настроение собеседника всегда передается нам. Хотите произвести приятное впечатление? Демонстрируйте положительный настрой.Нам нравится, когда профессионалы оказываются приятными и открытыми в общении. Психолог из Гарварда Эми Кадди утверждает, что в бизнесе правильнее сначала проявить дружелюбие и открытость, а потом показать компетентность в важном вопросе. Тогда люди сначала доверятся вам, а потом зауважают. По мнению Эми Кадди, «это заложено в нас с древних времен, когда для выживания важнее всего было заручиться доверием сородичей».Элиотт Арансон из Техасского университета доказал, что наши оплошности улучшают мнение окружающих о нас, а идеальные люди пугают своей недосягаемостью. По ходу эксперимента студенты слушали запись викторины. Участник, который правильно отвечал на вопросы, а в конце случайно пролил кофе, завоевал больше симпатии, чем тот, который и держался безупречно, и не допустил ни единой ошибки.По данным классического исследования Теодора Ньюкомба, люди считают более привлекательными тех, кто на них похож. Это называется эффектом притяжения по сходству. Нам приятно, когда кто-то разделяет наши политические взгляды или музыкальный вкус. Вы вероятнее подружитесь с человеком, с которым болеете за один футбольный клуб. Однако примечательно и то, что, по данным ученых Университета Вирджинии, нам больше нравятся люди, которые, как и мы, относятся к чему-то резко отрицательно.С этим психологическим трюком нужно быть осторожнее: касание должно быть легким, ненавязчивым и едва заметным. Доказано, что оно воздействует на собеседника на подсознательном уровне и заставляет его проникнуться к вам теплотой. Ученые Университета Миссисипи выяснили, что официанты, которые в процессе обслуживания касались клиентов ресторана, получали больше чаевых.Многочисленные исследования подтвердили: улыбка действует обезоруживающе. На сайтах знакомств люди чаще просматривают анкеты с фотографиями улыбающихся пользователей. К тому же улыбка при первой встрече помогает человеку лучше запомнить вас.Всем приятно, когда их мнение о себе совпадает с видением окружающих. Специалисты Стэнфордского университета провели ряд экспериментов на эту тему. Участники с адекватной и заниженной самооценкой общались с незнакомцами. Предметом разговора была личность испытуемых.В итоге люди с позитивным самовосприятием высказали желание дружить с теми, кто их хвалил. А участники с низкой самооценкой предпочли критиков. Ученые связывают это с тем, что мы всегда хотим получать предсказуемую обратную связь.Стратегия самораскрытия – самая простая и действенная техника построения отношений. Конечно, не нужно с места в карьер распахивать перед незнакомцем душу. Сначала обсудите новости, последние киноновинки, потом расскажите что-то о себе, а уже затем поведайте нечто личное. Так возникнет ощущение близости, и собеседнику будет легче довериться вам в будущем.По данным экспериментов Гарвардского университета, разговоры о себе, любимых, приносят нам не меньше удовольствия, чем еда, деньги и секс. Позвольте собеседнику рассказать что-то о себе и используйте тактику активного слушанья: кивайте, поддакивайте, уточняйте детали. Так у него останутся самые приятные воспоминания о разговоре.Если вам доверили конфиденциальную информацию, держите язык за зубами. Так за вами закрепится образ надежного человека. В современном мире люди больше всего ценят тех, на кого можно положиться и кому можно довериться.По данным многочисленных социологических опросов, большинство людей отмечает чувство юмора как обязательное качество при поиске партнера или супруга. Главное – шутить уместно и непошло.По мнению психолога Джима Тейлора, эмоциональная открытость может объяснить, почему человек выглядит привлекательным в глазах окружающих. Конечно, такое поведение может быть рискованным, ведь оно делает вас уязвимым: никогда не ясно, можно ли доверять собеседнику. Но порой такой риск может быть оправдан.Когда вы думаете, что человек к вам расположен, он начинает вам нравиться. Так работает феномен взаимной симпатии. Более того, когда мы предполагаем, что человек должен хорошо к нам отнестись, мы заранее ведем себя по отношению к нему более открыто. Так мы неосознанно повышаем шансы произвести благоприятное впечатление. Если вы не уверены, как собеседник к вам относится, делайте вид, будто он вам нравится. Может, и он начнет вам симпатизировать.