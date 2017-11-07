Медики назвали самые опасные заболевания кожи

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Американские дерматологи утверждают, что заболевания кожи являются четвертой ведущей причиной инвалидности, назвав самые опасные из недугов.Список болезней, который составили медики из Колорадского университета в Денвере, включает в себя: дерматит, угревую сыпь, крапивницу, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые инфекции, чесотку, меланому, пиодермию, рак кожи, пролежни и очаговую алопецию.Именно эти недуги становятся частой причиной инвалидности. Врачи отмечают, что эти болезни имеют свои региональные особенности, и шанс их возникновения разнится.Например, рак кожи распространен в США, тогда как в Индии и Китае это заболевание встречается гораздо реже. Чесотка чаще всего наблюдается у людей, проживающих на островах в южной части Тихого океана и в Африке.Медики отмечают, что кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной инвалидности, уступая только анемии, туберкулезу и заболеваниям органов чувств.