Ученые определили, какие женщины изменяют чаще

В том, что некоторые женщины во время секса имитируют оргазм, нет ничего нового. Но теперь ученые выяснили, что частота, с которой женщина это делает, может говорить о том, насколько эта женщина склонна изменить своему мужу или партнеру.К такому выводу специалисты Департамента антропологии Университета Миссури пришли в ходе широкомасштабного исследования под названием “Женский оргазм как сигналы: тест двух гипотез” (Human female orgasm as evolved signal: a test of two hypotheses), для которого собрали группу из 138 женщин и 121 мужчин - студентов разных колледжей.Все добровольцы состояли в гетеросексуальных отношениях. И всем им предстояло ответить на вопросы определенной анкеты.Женщин спрашивали, как часто они испытывают оргазм, а их половин, как часто они думают, что их подружки достигли пика.Также им всем нужно было анонимно ответить на весьма щекотливый вопрос: изменяли ли они когда-нибудь своему партнеру и насколько вероятно, что они могут сделать это в будущем.В итоге авторы исследования пришли к выводу, что "Симулирование оргазма напрямую связано с женской сексуальной неверностью и более низкой удовлетворенностью отношениями с лицами мужского пола”.Другими словами, поддельные оргазмы говорят о большей вероятности будущих измен у женщин.А немногим ранее ученые выяснили, почему женам изменяют мужья. Специалисты из университета Техаса провели эксперимент и пришли к выводу, что мужчины не меньше женщин нуждаются в похвале, восхищении и комплиментах. Каждый раз, когда муж не получает всего этого от любимой женщины, он может начать поиск ласки на стороне.Большинство мужчин признают, что на измену их подтолкнул также пример друзей, в других случаях — рождение ребенка в семье. По мнению специалистов, еще одной значимой причиной адюльтера является снятие стресса.