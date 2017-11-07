Эти продукты сделают красивыми ваши ногти, волосы и кожу

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Что едят красивые люди.Если вы заметили, что ваши ногти слоятся и ломаются, кожа стала сухой, а волосы – тусклыми, не спешите в косметический магазин за новыми средствами ухода, – говорит Вероник Лебар, врач, консультант по вопросам косметологии и питания, в прошлом отвечала за вопросы здоровья и здравоохранения в Министерстве cпорта Франции. – Попробуйте сначала изменить ежедневное меню. Возможно, ваш организм просто сигнализирует о нехватке определенных витаминов и минералов».Большинство проблем кожи возникает из-за воздействия внешних факторов, которые нарушают нормальную работу ее клеток. Защищает кожу гидролипидный барьер. Он же удерживает влагу в клетках эпидермиса, предотвращая появление морщин. Состояние гидролипидного барьера напрямую зависит от незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6. Их дефицит ведет к сухости и повышенной чувствительности кожи, а также к аллергии, угревым высыпаниям и инфекционным заболеваниям кожи – микробам и аллергенам проще попасть в кожу через поврежденный барьер.Для сохранения здоровья кожи необходимо регулярно есть жирную рыбу (лосось, форель, сардины, сельдь), авокадо, орехи, оливки, растительное масло (не меньше 3 столовых ложек в день).Кератин – основа кожи, волос и ногтей. Это строительный материал для всех эпителиальных тканей. Когда мы смотрим на кожу, волосы или ногти, мы видим верхний роговой слой, то есть кератиновые чешуйки. Если они вовремя обновляются и лежат ровно, поверхность кожи гладкая, волосы и ногти отражают свет, а значит, выглядят блестящими. Для синтеза кератина организму нужны витамины А, С и Е.Что добавить в меню? Витамин А (ретинол) содержится в рыбьем жире и печени, в сливочном масле, яичных желтках, цельном молоке и сливках. Главными источниками витамина С считаются цитрусы (апельсины, лимоны, грейпфруты) и экзотические фрукты (папайя, гуава, барбадосская вишня), брокколи, красный болгарский перец, черная смородина и т.д. Витамин Е ищите в растительных маслах, зародышах пшеницы, орехах и семечках.Главный враг здорового цвета лица – недостаток железа в организме, то есть анемия. Она ведет к общей усталости, бледному и блеклому оттенку кожи, темным кругам под глазами. Кстати, танин и кофеин, содержащиеся в чае и кофе, мешают железу нормально усваиваться. Так что пить эти бодрящие напитки рекомендуется через пару часов после еды.Другой важный элемент для яркого цвета лица – бета-каротин. Он накапливается в коже и придает ей золотистый оттенок, похожий на цвет загара. Это явление называется каротинодермия. Она абсолютно безвредна и считается здоровой реакцией кожи.Что добавить в меню? Для повышения уровня гемоглобина рекомендуется есть больше красного мяса, печени, гречневой крупы, яблок, гранатов и какао. Бета-каротином богаты все оранжевые и желтые овощи (морковь, перец, томаты, тыква), а также шпинат, брокколи и водоросль спирулина. Она продается в виде БАДов или сухого порошка, который можно добавлять, например, в смузи.Роль кальция и фтора для профилактики стоматологических проблем сложно переоценить. Это два главных компонента для крепкой зубной эмали. Их нехватка сразу дает о себе знать – зубы желтеют, начинают крошиться и могут даже выпадать.Что добавить в меню? Помимо молочных продуктов много кальция содержится в инжире, водорослях, белой фасоли, капусте, соевом молоке и минеральной воде. Фтор лучше всего усваивается из обычной питьевой воды. Другие его источники – рыба, ржаные и пшеничные отруби, рис и овсянка.Жирный блеск лица, расширенные поры, микровоспаления и черные точки – эти проблемы кожи могут свидетельствовать о несбалансированном рационе. Возможно, вы слишком увлекаетесь сладкой и жирной пищей промышленного производства (колбасы, копчености и т.д.).Старайтесь есть больше свежих овощей и налегайте на морепродукты, богатые цинком. Этот микроэлемент регулирует работу сальных желез. Также цинк способствует заживлению ран и регенерации тканей, снимает воспалительные процессы.Что добавить в меню? Больше всего цинка содержится в устрицах, чуть меньше – в креветках, кальмарах, анчоусах, а также в грибах, отрубях, говяжьей печени и бобовых.