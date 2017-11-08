Ларингит: как распознать и вылечить в домашних условиях

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Осенью риск заболеть ларингитом повышается в несколько раз, поэтому очень важно научиться его распознавать и принимать необходимые меры до обследования у ЛОРа.Ларингит - это воспалительное заболевание горла, возникающее на фоне осложнения острой респираторной вирусной инфекции. Различают две формы ларингита - острую и хроническую. В первом случае горло можно вылечить за одну, максимум, две недели, а во втором - лечение затягивается на несколько месяцев. Самое ужасное то, что грань между острым и хронических ларингитом такая хрупкая, что переступить ее можно в два счета, например, пытаясь разговаривать тогда, когда этого делать нельзя.Голос может исчезнуть совсем (не навсегда, конечно) или же просто изменится тембр голоса и больной "осипнет".Практически сразу появляется кашель, по которому врачи и определяют ларингит это или какое-то другое заболевание. Все дело в том, что при ларингите отекает горло и из-за этого садится голос, а кашель становится "лающим".Больной может испытывать боль в горле, першение и дискомфорт в целом.При ларингите температура тела выше 38 градусов обычно не повышается., которые практически всегда сопровождают и развивающийся ларингит.После того, как больного осмотрит врач и пропишет необходимые лекарства он может воспользоваться "домашними" методами лечения ларингита, которые позволят вылечить горло быстрее, чем просто на одних сиропах.1. Обязательно принимать антигистаминные препараты, устраняющие отек горла.2. Молчать в течение пяти дней, минимум.3. Полоскать горло содовым раствором или настоем из ромашки, шалфея, календулы.4. Можно делать ингаляции с лекарственными травами, но здесь очень важно быть уверенными в том, не аллергены ли они для вас.5. Ставить горчичники на спину в области груди, но не в коем случае не вблизи к горлу.6. Пить много теплого (не горячего!) молока в течение дня.7. Соблюдать другие указания врача и отказаться от курения, а также аллергенных продуктов и алкоголя.Если вы заметили у себя или своего ребенка первые симптомы ларингита, то откладывать визит к отоларингологу не стоит, потому как отек горла может привести к удушью и смерти.