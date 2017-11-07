Названа возможная причина боли в боку во время тренировок

Медики определили, что именно может вызывать резкую боль в боку в момент, когда человек физически активен.Наверное, многие из тех кто занимается спортом замечали, что в какой-то момент на тренировке или пробежке начинает болеть в боку. Оказывается, этому явлению есть объяснение и все зависит от того, с какой именно стороны болит.Дело в том, что все 100% крови не участвуют в круге кровообращения, примерно треть ее находится в тканях и органах. При увеличении физической нагрузки система начинает перекачивать больше крови, чем обычно, а из-за этого увеличивается в размерах либо печень, либо селезенка. Отсюда и болевой эффект.Раз болит с правой стороны, то о своем увеличении сигнализирует печень. Давление, оказываемое печенью на печеночную капсулу, вызывает боль в правом подреберье. Но проходит она так же быстро, как и появилась.Если болит с левой стороны, то беспокоит вас селезенка. Немногим известно, что при физических нагрузках и при переедании увеличивается объем крови в селезенке. Но это касается только тех, кто не натренирован и страдает от ожирения. Спортсменов и стройных людей, скорее всего, если и побеспокоит во время интенсивной тренировки боль в боку, то с правой стороны.Медики утверждают, что боли в боку во время бега или на тренировке не опасна для жизни. Но если человек натренирован уже и все равно испытывает подобные болевые синдромы изо дня в день, то ему следует обследоваться, возможно, с печенью или селезенкой что-то не так. А всем остальным людям врачи советуют не переедать и больше двигаться, тогда утренняя пробежка не будет ассоциироваться с болью в боку.