5 симптомов, которые нельзя игнорировать

Некоторые симптомы не сигнализируют ни о чем страшном, но другие требуют особого внимания. Терапевт Эвелин Льюин рассказала о нескольких симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.С болями в животе сталкиваются почти все люди, но если боль появилась внезапно и если она очень сильная, желательно проконсультироваться с врачом. Такие боли могут указывать на целый ряд проблем, в том числе на аппендицит, запор, разрыв кисты в яичнике, разрыв аорты и так далее.При резкой боли в кишечнике специалист также рекомендует быстро вызывать бригаду скорой помощи.Если у Вас внезапная одышка, если стало сложно дышать – без каких-либо видимых причин, нужно быстро обращаться к врачу, так как это может быть симптомом легочной эмболии. С этой проблемой чаще сталкиваются женщины, употребляющие оральные контрацептивы, а также курильщики и те, кто слишком много сидит.Одышка без причины может также указывать на астму, пневмонию, паническую атаку и другие проблемы.Головные боли время от времени бывают почти у всех людей, но если боль внезапная и очень сильная, игнорировать ее не стоит: возможно, ее причина – кровотечение в мозге, которое нельзя оставлять без внимания.Если Вы начали пить намного больше воды, чем обычно, но Вам все равно все время хочется пить, желательно обратиться к врачу, так как такая жажда может быть симптомом диабета.Боль в груди – один из самых распространенных симптомов инфаркта, но есть и другие симптомы, которые могут на него указывать, например, необычная усталость, нехватка воздуха, боли в шее, в челюсти, в спине или в руках.