Темные круги под глазами: 7 полезных советов

Возникновение темных кругов под глазами – это не только косметологическая проблема, но также и медицинская. Как правило, появляются они вследствие неправильного питания и постоянного недосыпа.Первое – спите достаточное количество времени.Второе – ложитесь спать и вставайте по графику.Третье не забывайте вводить в рацион питания продукты, богатые магнием и калием.Четвертое – узнайте о том, а не являются ли темные круги под глазами следствием аллергической реакции.Пятое – не забывайте пить хотя бы полтора лита воды в день.Шестое – не пейте воду перед сном, а лишь натощак утром.Седьмое – не забывайте о косметических масках.