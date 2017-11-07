Темные круги под глазами: 7 полезных советов
Первое – спите достаточное количество времени.
Второе – ложитесь спать и вставайте по графику.
Третье не забывайте вводить в рацион питания продукты, богатые магнием и калием.
Четвертое – узнайте о том, а не являются ли темные круги под глазами следствием аллергической реакции.
Пятое – не забывайте пить хотя бы полтора лита воды в день.
Шестое – не пейте воду перед сном, а лишь натощак утром.
Седьмое – не забывайте о косметических масках.
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