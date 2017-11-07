Темные круги под глазами: 7 полезных советов

Возникновение темных кругов под глазами – это не только косметологическая проблема, но также и медицинская. Как правило, появляются они вследствие неправильного питания и постоянного недосыпа.

Первое – спите достаточное количество времени.

Второе – ложитесь спать и вставайте по графику.

Третье не забывайте вводить в рацион питания продукты, богатые магнием и калием.

Четвертое – узнайте о том, а не являются ли темные круги под глазами следствием аллергической реакции.

Пятое – не забывайте пить хотя бы полтора лита воды в день.

Шестое – не пейте воду перед сном, а лишь натощак утром.

Седьмое – не забывайте о косметических масках.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил microb в категорию Дерматология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь