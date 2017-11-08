Курение может вызвать неизлечимую болезнь

Согласно последним исследованиям корейских ученых из Университета Кенхи, соединения из табака могут привести к развитию хронического воспаления желудочно-кишечного тракта. На примере грызунов было установлено: вдыхание сигаретного дыма и воспаление кишечника (маркер болезни Крона) связаны.Животных подвергали воздействию 20 сигарет в день (шесть дней в неделю на протяжении нескольких недель). В итоге у них повышались показатели воспаления и уровня слизи в кишечнике.Ученые заявляют: курение активирует белые кровяные клетки CD4+ T в легких, которые потом могут переместиться в кишечник и спровоцировать воспаление. Эти клетки выделяют провоспалительный белок интерферон-гамма.Эксперимент повторили, но уже использовались мыши с малым количеством клеток CD4+ T и мыши, не производящие интерферон-гамма в своем теле. В обоих случаях воспаление в кишечнике не происходило после контакта с табачным дымом. Отдельно ученые изолировали клетки CD4+ T из тканей рядом с легкими.Эти клетки ввели мышам, никогда не контактировавшим с дымом сигарет. И введенные клетки довольно быстро мигрировали в кишечник, вызвав воспаление. Поэтому ничего удивительного, что болезнь Крона чаще встречается у людей с проблемами дыхательных путей.