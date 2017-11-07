Эксперты рассказали о вреде магнитов на холодильниках

Во многих домах на холодильниках можно увидеть различные намагниченные аксессуары: будь то животные, картинки, фотографии, буквы. Однако мало кто задумывается о вреде этих вещей. Об этом рассказали эксперты, которые занялись изучением вопроса.Первая причина касается, в первую очередь, старых моделей холодильников. У них отсутствуют нужные степени защиты, что является благоприятным фактором для появления магнитных полей. Кроме того, эти магнитные поля могут проникать в продукты питания, хранящиеся в холодильнике.Более новые агрегаты оборудованы специальными защитными уровнями, и конструкторы уверяют людей в безопасности. Но всё же нюансы не были изучены до конца, поэтому выдвигать определённые версии исследователи не берутся.Люди, живущие с кардиостимуляторами, наверняка получали рекомендации от своих лечащих врачей. Но отметим ещё раз, что создаваемые магнитиками поля могут сбивать работу аппарата. Следует иметь это в виду, если среди приглашённых в гости знакомых есть люди с подобным устройством.