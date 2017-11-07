Эксперты рассказали о вреде магнитов на холодильниках
Первая причина касается, в первую очередь, старых моделей холодильников. У них отсутствуют нужные степени защиты, что является благоприятным фактором для появления магнитных полей. Кроме того, эти магнитные поля могут проникать в продукты питания, хранящиеся в холодильнике.
Более новые агрегаты оборудованы специальными защитными уровнями, и конструкторы уверяют людей в безопасности. Но всё же нюансы не были изучены до конца, поэтому выдвигать определённые версии исследователи не берутся.
Люди, живущие с кардиостимуляторами, наверняка получали рекомендации от своих лечащих врачей. Но отметим ещё раз, что создаваемые магнитиками поля могут сбивать работу аппарата. Следует иметь это в виду, если среди приглашённых в гости знакомых есть люди с подобным устройством.
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