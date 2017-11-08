Подошвенные бородавки: эффективное средство на основе эхинацеи в помощь!

Бородавки – вирусное заболевание кожи. Это утолщенные сосочки кожи, покрытые разросшимися клетками ее верхнего слоя. Чаще болеют дети и молодые люди. Возбудитель передается при непосредственном контакте с больными и через предметы домашнего обихода. Заболеванию способствуют мелкие травмы кожи, потливость.Различают бородавки обыкновенные (вульгарные), плоские (юношеские), подошвенные, остроконечные и старческие. Обыкновенные бородавки чаше всего располагаются на кистях и пальцах рук, реже – на лице. Юношеские бородавки могут находиться на лице и руках. Подошвенные бородавки возникают на местах наибольшего давления обуви. Остроконечные появляются в тех местах, где есть трение или увеличено отделение слизи или пота, – в углах рта, вокруг ноздрей, на половых органах. Старческие бородавки появляются на коже, покрытой одеждой. Они относятся к доброкачественным опухолям, обычно лечить их не надо.Разотрите 1 дольку чеснока, добавьте 1 ч. ложку уксусной эссенции, на пшеничной муке замесите густое тесто. Лепешку наложите на бородавку. В лейкопластыре вырежьте отверстие под бородавку на 5 мм больше по диаметру, наложите сверху на лепешку и прибинтуйте. Через 3 дня повязку снимите. Если бородавка не отпала, процедуру повторите.После курса лечения (10, 20 или 30 дней) бородавка отпадает, на ее месте остается болезненная ямка. Лучше всего на нее положить компресс из эхинацеи, настоянной на оливковом масле. За неимением таковой можно положить компресс из эхинацеи, настоянной на 70 %-м спирте.