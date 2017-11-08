9 признаков того, что ваш организм перегружен токсинами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Даже если мы правильно питаемся и ведем здоровый образ жизни, в организме все равно могут накапливаться токсины. Это негативно сказывается на состоянии нашего здоровья.Токсины поступают в наш организм вместе с веществами, содержащимися в пище, воде и воздухе.Выделительные органы стимулируют выведение токсинов из организма, но часто мы слишком сильно перегружаем их, употребляя в пищу вредные продукты.Это негативно сказывается на нашем психическом и физическом здоровье.Хотя очень часто сложно сказать наверняка, что наш организм страдает от интоксикации, есть некоторые явные сигналы, на которые стоит обратить внимание.Когда организм пытается избавиться от токсинов, которые накапливаются в тканях, мы очень сильно устаем, даже если спим положенные 8 часов.Усталость, трудности с концентрацией и постоянная сонливость — это достаточное причины для того, чтобы решить, что организм перегружен токсинами и поддержать его.Похудение — это непростая задача, даже если мы придерживаемся сбалансированной диеты и выполняем физические упражнения.Если, несмотря ни на что, вы продолжаете набирать вес, возможно, дело в гормональном дисбалансе.Лишний вес может быть связан со множеством факторов, в том числе, с высоким уровнем токсинов, которые поступают в организм с пищей.Кишечник — это очень важный канал, способствующий выведению токсинов из организма.Запор — это явный признак интоксикации организма.Он может негативно влиять на здоровье желудка, вызывать воспаление и сложности с усвоением питательных веществ.Кожа быстрее всего отражает состояние нашей крови и тканей организма. Появление акне, сыпи и аллергических реакций — это явный признак того, что в нашем организме слишком много токсинов.Также на коже могут появляться отеки, темные круги, возможно обострение экземы и псориаза.Этот симптом очень часто связан с интоксикацией печени.Это приводит к повышенной потливости, потому что наш организм пытается вывести токсины через кожу.6. Постоянная головная больТоксины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли.Нервные ткани очень чувствительны к токсинам, поэтому реагируют болью.Выведение токсинов из организма способствует снижению веса, в противном случае жир может накапливаться на животе.Это связано с тем, что токсины влияют на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также увеличивают жировые отложения в области живота.Неприятный запах изо рта, несмотря на тщательную гигиену, может быть связан с проблемами с пищеварением и накоплением токсинов в печени.Токсины изменяют состояние желудочно-кишечного тракта и способствуют накоплению бактерий в полости рта, на зубах и деснах.Из-за избытка токсинов в крови язык покрывается желтоватым налетом, который также вызывает неприятный запах и инфекции.Появление камней в желчном пузыре может быть связано с повышенным содержанием токсинов в желчи.Печень может начать высвобождать желчь в желчный пузырь, что может привести к закупорке протоков и образованию камней.Вам знакомы эти симптомы? Тогда перестаньте питаться полуфабрикатами и увеличивайте количество воды, фруктов и овощей в своем рационе.Для лучшего результата попробуйте пройти очищающую диету, включив детокс-напитки в свой рацион.