7 способов ускорить метаболизм

Существует несколько способов ускорить метаболические процессы в организме, которые влияют не только на скорость обмена веществ, а и на потерю веса.Чтобы "запустить" процесс сжигания жиров, эксперты рекомендуют начать день с питательного завтрака (например, овсяной каши), который обеспечит пролонгированное чувство сытости, комбинировать силовые и кардиотренировки, а вечерний кофе заменить на зеленый чай, богатый антиоксидантами.Потребление богатого питательными веществами завтрака в течение 20-30 минут после пробуждения — залог отличного метаболизма. Злаки и легкий белок помогут дольше чувствовать сытость, а значит, избежать вредных перекусов, в которых кроются неожиданные калории. Отличный вариант: каша с орехами и ягодами или омлет со сливочным сыром и свежей зеленью.Главное правило интенсивных тренировок — ни секунды без действия. "Тренировка с повышенной интенсивностью — отличный способ ускорить метаболизм и, в дополнение к этому, стабилизировать сердечный ритм и сохранить мышечный тонус", — говорит персональный тренер Кристина Хоуэлс (Christina Howells) в интервью Get the Gloss. Эта стратегия также заставит вас потреблять больше кислорода, что позитивно скажется на качестве крови и самочувствии в целом.Зеленый чай имеет преимущества перед другими видами чая за счет большого количества антиоксидантов. Впрочем, диетологи не призывают отказываться от кофе (особенно, если вы не можете представить себя без него) — достаточно заменить чаем одну или две чашки из тех, что вы традиционно выпиваете в течение дня.Исследования показывают, что яблочный уксус при соблюдении всех правил приема действительно ускоряет метаболизм. Однако первое и главное, о чем вам стоит помнить — никаких резких движений. В первую очередь, вам нужно получить консультацию лечащего врача в отношении приема яблочного уксуса, а если у вас есть проблемы с желудком или кишечником, от этой идеи и вовсе лучше отказаться. Для всех остальных это работает так: 2-3 чайные ложки яблочного уксуса + стакан воды — получаем напиток, который нужно пить после ужина.Регулярная физическая активность — условие для нормального функционирования организма человека. Или, если говорить проще: движение — жизнь. "Возможность для работы над собой можно найти везде, и даже короткие тренировки по 5 минут несколько раз в день принесут вам неоценимую пользу", — говорит Get the Gloss диетолог Карен Каммингс-Палмер (Karen Cummings-Palmer).Для оптимальной скорости метаболических процессов диетологи советуют включить в рацион большое количество зелени и зеленых овощей, а также качественный белок, где первое место занимает мясо курицы. И не забывайте о том, что без хороших жиров в меню жировая прослойка в организме не будет сжигаться так же эффективно, как с ними. Мы уже писали о том, что овощной салат обязательно нужно заправлять оливковым маслом. И вот, еще раз об этом напоминаем."Я, как и многие мои коллеги, верю в био-индивидуальность. Смысл в том, что у каждого из нас разные потребности, и тот диетический план, который работает для моего клиента, может не работать для меня", — говорит Каммингс-Палмер. Она признается, что лучше всего чувствует себя, когда питается три раза в день при условии 2-3 здоровых перекусов в течение дня.Но отмечает, что для многих людей идеальным оказывается дробное питание, позволяющее есть почти каждый час, но предельно маленькими порциями. Так что прислушивайтесь к сигналам своего организма, чтобы понять, что подходит именно вам.