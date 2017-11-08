7 способов ускорить метаболизм
Чтобы "запустить" процесс сжигания жиров, эксперты рекомендуют начать день с питательного завтрака (например, овсяной каши), который обеспечит пролонгированное чувство сытости, комбинировать силовые и кардиотренировки, а вечерний кофе заменить на зеленый чай, богатый антиоксидантами.
Завтрак
Потребление богатого питательными веществами завтрака в течение 20-30 минут после пробуждения — залог отличного метаболизма. Злаки и легкий белок помогут дольше чувствовать сытость, а значит, избежать вредных перекусов, в которых кроются неожиданные калории. Отличный вариант: каша с орехами и ягодами или омлет со сливочным сыром и свежей зеленью.
Интенсивная тренировка
Главное правило интенсивных тренировок — ни секунды без действия. "Тренировка с повышенной интенсивностью — отличный способ ускорить метаболизм и, в дополнение к этому, стабилизировать сердечный ритм и сохранить мышечный тонус", — говорит персональный тренер Кристина Хоуэлс (Christina Howells) в интервью Get the Gloss. Эта стратегия также заставит вас потреблять больше кислорода, что позитивно скажется на качестве крови и самочувствии в целом.
Зеленый чай
Зеленый чай имеет преимущества перед другими видами чая за счет большого количества антиоксидантов. Впрочем, диетологи не призывают отказываться от кофе (особенно, если вы не можете представить себя без него) — достаточно заменить чаем одну или две чашки из тех, что вы традиционно выпиваете в течение дня.
Яблочный уксус
Исследования показывают, что яблочный уксус при соблюдении всех правил приема действительно ускоряет метаболизм. Однако первое и главное, о чем вам стоит помнить — никаких резких движений. В первую очередь, вам нужно получить консультацию лечащего врача в отношении приема яблочного уксуса, а если у вас есть проблемы с желудком или кишечником, от этой идеи и вовсе лучше отказаться. Для всех остальных это работает так: 2-3 чайные ложки яблочного уксуса + стакан воды — получаем напиток, который нужно пить после ужина.
Движение
Регулярная физическая активность — условие для нормального функционирования организма человека. Или, если говорить проще: движение — жизнь. "Возможность для работы над собой можно найти везде, и даже короткие тренировки по 5 минут несколько раз в день принесут вам неоценимую пользу", — говорит Get the Gloss диетолог Карен Каммингс-Палмер (Karen Cummings-Palmer).
Жиры и зелень
Для оптимальной скорости метаболических процессов диетологи советуют включить в рацион большое количество зелени и зеленых овощей, а также качественный белок, где первое место занимает мясо курицы. И не забывайте о том, что без хороших жиров в меню жировая прослойка в организме не будет сжигаться так же эффективно, как с ними. Мы уже писали о том, что овощной салат обязательно нужно заправлять оливковым маслом. И вот, еще раз об этом напоминаем.
Индивидуальный подход
"Я, как и многие мои коллеги, верю в био-индивидуальность. Смысл в том, что у каждого из нас разные потребности, и тот диетический план, который работает для моего клиента, может не работать для меня", — говорит Каммингс-Палмер. Она признается, что лучше всего чувствует себя, когда питается три раза в день при условии 2-3 здоровых перекусов в течение дня.
Но отмечает, что для многих людей идеальным оказывается дробное питание, позволяющее есть почти каждый час, но предельно маленькими порциями. Так что прислушивайтесь к сигналам своего организма, чтобы понять, что подходит именно вам.
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