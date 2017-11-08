Орехи: полезные и вредные для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Один из самых удивительных продуктов – орехи – в последнее время пользуется повышенной популярностью. Видимо, все, наконец, осознали, что с помощью этого нехитрого перекуса можно прокачать многие способности организма, усилить иммунитет и даже похудеть. Но за всеобщей эйфорией никто уже не задумывается о том, что некоторые свойства орехов могут пойти во вред. По крайней мере, по этой причине стоит подробнее разобраться в том, как потребление орехов влияет на наш организм и четко разделить это влияние на вредное и полезное.Интересно, что технически арахис – это бобовая культура, но все давно привыкли называть его орешками. Как и все бобовые, арахис содержит в избытке фолиевую кислоту, которая помогает головному мозгу держаться в тонусе и в некоторой степени защищает от депрессивных явлений. Фолиевой кислоты часто не хватает вегетарианцам и беременным, поэтому для них арахис – отличное решение.Всего лишь в 10 таких орешках содержится 3 грамма белка и 20 грамм жира. И каждый содержит по 200 калорий. В целом среди всех орехов в пекане самое низкое содержание белка при самом высоком содержании жира. Но если вы не на диете, эти орехи будут очень даже полезны. Просто не ешьте их горстями и следите за ежесуточной нормой калорий.В бразильском орехе очень много минерала под названием селен, который защищает мужчин от риска заболеть раком простаты. Чтобы провести нехитрую профилактику, достаточно съедать лишь один бразильский орех в день. Помните, что перебарщивать с дозой не стоит – избыток селена в организме может вызвать риск заболеть диабетом.В миндале больше кальция, чем в любых других орехах, а он очень хорошо влияет на общее состояние здоровья и способность сопротивляться болезням. Клетчатка и витамин Е – те вещества, которыми тоже богат миндаль. Антиоксиданты помогают бороться с внутренними воспалительными процессами и снижают риск заболеть некоторыми формами рака.Надо сказать, что любые орехи с добавлением посторонних веществ типа сахара, соли, шоколада или их превращение в десертное масло – это уже не орехи, а вредное лакомство, вредящее и фигуре, и здоровью зубов. А если в и так богатые натрием арахис, бразильский орех добавить соль, то это будет просто катастрофа, потому что с одной горстью в ваш организм попадет значительная доза суточной нормы соли, что вызовет отеки, задержку жидкости в организме и сильную жажду.Омега-з жирные кислоты, которые благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, есть практически во всех орехах. Но при прочих равных грецкие орехи еще и содержат альфа-линолевую кислоту. Она помогает, например, при аритмии. Также грецкие орехи помогают очищать сосуды и снижать интенсивность окислительных процессов.Все, кто находится в процессе снижения веса, скорее всего, подсчитывают съеденные калории. Возможно, им приходится избегать орехов, ведь общеизвестна их избыточная калорийность. Но надо также знать, что это не касается фисташек и кешью. При калорийности ниже среднего они содержат бол