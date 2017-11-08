Орехи: полезные и вредные для здоровья
Арахис: полезен для мозга
Интересно, что технически арахис – это бобовая культура, но все давно привыкли называть его орешками. Как и все бобовые, арахис содержит в избытке фолиевую кислоту, которая помогает головному мозгу держаться в тонусе и в некоторой степени защищает от депрессивных явлений. Фолиевой кислоты часто не хватает вегетарианцам и беременным, поэтому для них арахис – отличное решение.
Пекан: вреден для диеты
Всего лишь в 10 таких орешках содержится 3 грамма белка и 20 грамм жира. И каждый содержит по 200 калорий. В целом среди всех орехов в пекане самое низкое содержание белка при самом высоком содержании жира. Но если вы не на диете, эти орехи будут очень даже полезны. Просто не ешьте их горстями и следите за ежесуточной нормой калорий.
Бразильский орех: полезен для мужской силы
В бразильском орехе очень много минерала под названием селен, который защищает мужчин от риска заболеть раком простаты. Чтобы провести нехитрую профилактику, достаточно съедать лишь один бразильский орех в день. Помните, что перебарщивать с дозой не стоит – избыток селена в организме может вызвать риск заболеть диабетом.
Миндаль: полезен для иммунитета
В миндале больше кальция, чем в любых других орехах, а он очень хорошо влияет на общее состояние здоровья и способность сопротивляться болезням. Клетчатка и витамин Е – те вещества, которыми тоже богат миндаль. Антиоксиданты помогают бороться с внутренними воспалительными процессами и снижают риск заболеть некоторыми формами рака.
Соленые орехи: вредны для водного баланса
Надо сказать, что любые орехи с добавлением посторонних веществ типа сахара, соли, шоколада или их превращение в десертное масло – это уже не орехи, а вредное лакомство, вредящее и фигуре, и здоровью зубов. А если в и так богатые натрием арахис, бразильский орех добавить соль, то это будет просто катастрофа, потому что с одной горстью в ваш организм попадет значительная доза суточной нормы соли, что вызовет отеки, задержку жидкости в организме и сильную жажду.
Грецкий орех: полезен для сердца
Омега-з жирные кислоты, которые благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, есть практически во всех орехах. Но при прочих равных грецкие орехи еще и содержат альфа-линолевую кислоту. Она помогает, например, при аритмии. Также грецкие орехи помогают очищать сосуды и снижать интенсивность окислительных процессов.
Фисташки и кешью: лучшие для худеющих
Все, кто находится в процессе снижения веса, скорее всего, подсчитывают съеденные калории. Возможно, им приходится избегать орехов, ведь общеизвестна их избыточная калорийность. Но надо также знать, что это не касается фисташек и кешью. При калорийности ниже среднего они содержат бол
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