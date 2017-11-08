Как сохранить здоровье глаз: главные правила
Проходите профилактические осмотры
Немало заболеваний зрения, например, глаукома, могут долгое время проходить бессимптомно и проявиться на стадиях, когда лечиться будет значительно сложнее.
Питайтесь правильно
Вы, наверное, слышали о пользе моркови для глаз. Но не только моркови – питание, богатое фруктами и овощами, поможет вам сохранить здоровое зрение подольше. Употребляйте рыбу, которая богата омега-3.
Следите за весом
Избыточный вес или ожирение повышают риски развития диабета и других хронических заболеваний, что в свою очередь может привести к заболеваниям глаз и потере зрения.
Не забывайте о солнцезащитных очках
Они будут защищать ваши глаза от ультрафиолетовых лучей. При выборе очков, обязательно обращайте внимание на качество оптической системы. На линзах должна быть маркировка, которая свидетельствует об уровне защиты глаз от УФ-лучей.
Не курите
Курение такое же вредное для ваших глаз, как и для всего тела. Оно способствует развитию катаракты или повреждениям зрительного нерва, которые могут привести к потере зрения.
Давайте глазам отдых
Если вы проводите много времени за компьютером или долгое время концентрируетесь на чем-то одном, ваши глаза устают.
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Добавил stefan в категорию Разное
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