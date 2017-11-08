Медики назвали самый вредный для здоровья продукт

Исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что хлебобулочные изделия являются самым опасным продуктом для человека.Также в антирейтинг попали: еда быстрого приготовления, сыры, картофельные чипсы, пицца, попкорн, макаронные изделия и кое-что из мясных, в частности, колбасы.Ученые отметили, что именно эти продукты провоцируют болезни сердца и сосудов. Но основную опасность представляют не продукты, а соль, которая в них содержится. Она вызывает повышение артериального давления.Специалисты рекомендуют производителям продуктов питания хотя бы на четверть уменьшить использование соли. Ведь это позволит сохранить жизнь многим людям.