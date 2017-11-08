Медики назвали самый вредный для здоровья продукт
Также в антирейтинг попали: еда быстрого приготовления, сыры, картофельные чипсы, пицца, попкорн, макаронные изделия и кое-что из мясных, в частности, колбасы.
Ученые отметили, что именно эти продукты провоцируют болезни сердца и сосудов. Но основную опасность представляют не продукты, а соль, которая в них содержится. Она вызывает повышение артериального давления.
Специалисты рекомендуют производителям продуктов питания хотя бы на четверть уменьшить использование соли. Ведь это позволит сохранить жизнь многим людям.
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