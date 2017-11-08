10 полезных фактов о шоколаде

Осенняя хандра наступает по всем фронтам, а это значит, что пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить, а в правильных дозировках — повысить иммунитет. Вся правда о шоколаде, фаворите сладкоежек и поклонников правильного питания.Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды.